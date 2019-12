Warszawskie lotnisko zyska hotel kapsułowy

Pomysł stawiania hoteli kapsułowych na lotniskach dotarł do Europy z Azji. Koncept wzorowany jest na obiekcie, który powstał w 1979 roku w Osace. Firma ZZZleepandGo oferuje w Mediolanie pokoje 1,45 x 1,45 na 2 metry. Wewnątrz można znaleźć materac z kołdrą i poduszką, dwa gniazdka do ładowania, zamykaną szafkę na bagaż i mały stolik oraz toaletę. Firma w planach ma otwarcie hoteli na sześciu lotniskach, w tym w Mediolanie, Warszawie, Wiedniu i czterech w Brazylii – informuje Wprost.pl, za włoskim portalem The Local Italy.

W Warszawie funkcjonuje już hotel Kapsuła, który oferuje pokoje od 49 złotych.

