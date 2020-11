Warszawskie Powiśle z nową powierzchnią biurową

Hortus, należący do spółki Nieruchomości Powiśle, to nowoczesny biurowiec klasy A. Mieści się w Centralnym Obszarze Biznesu, na Warszawskim Powiślu, u zbiegu ulic Topiel, Zajęczej i Drewnianej. Położenie budynku zapewnia doskonały dostęp sieci komunikacyjnej: bliskość Wisłostrady, stacji metra Centrum Nauki Kopernik (ok. 350 m), kolei SKM - PKP Powiśle (ok. 600 m), jak i autobusowej komunikacji miejskiej. W biurowcu dostępny jest obszerny parking podziemny oferujący jedno miejsce parkingowe na 65 mkw. powierzchni biurowej oraz bogata infrastruktura dla rowerzystów.

- Głównym założeniem projektowym Hortusa było połączenie funkcjonalności sprawdzonych rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych „zielonego budynku” z ideą biurowca neutralnie i naturalnie wpisanego w „żywą” tkankę Powiśla. Dobry mikroklimat pracy zapewniają m.in. biura o wysokości 3 m, otwierane okna oraz nawilżanie powietrza bez wykorzystania energii elektrycznej, a także przepiękny duży ogród w patio budynku. Głęboko wierzymy, że zalety Hortusa, a także współpraca z ekspertami CBRE, pozytywnie wpłyną na proces komercjalizacji biurowca – mówi Piotr Konowrocki, Nieruchomości Powiśle.

Deficyt biur na Powiślu

Powiśle to jedna z najbardziej rozpoznawanych dzielnic Warszawy, która wciąż się rozwija i stała się ulubioną częścią miasta mieszkańców stolicy oraz przyjezdnych. W okolicy powstają nowe obiekty mieszkaniowe oraz kluby i restauracje, które wypełniają miejską przestrzeń Powiśla. Wolna przestrzeń biurowa jest tu jednak deficytowa. Każda zwalniająca się przestrzeń biurowa jest w kręgu dużego zainteresowania potencjalnych najemców.

- Okolica wzdłuż ulicy Topiel jest jedną z najmodniejszych warszawskich dzielnic. Miejsce przyciąga zarówno bliskością reprezentacyjnych obiektów, takich jak: Biblioteka Uniwersytecka, Centrum Nauki Kopernik oraz CH Elektrownia Powiśle, ale również sąsiedztwo z chronioną Skarpą Warszawską - pasem zieleni od Łazienek do Cytadeli - łączącym Powiśle z Traktem Królewskim. Pod względem wynajmu powierzchni biurowej lokalizacja ta jest pożądana przez najemców, lecz ze względu na niski poziom pustostanów, utrzymujący się tu obecnie na poziomie 4,9 proc, bardzo deficytowa. Cieszymy się, że będziemy mogli zajmować się wynajmem przestrzeni Hortusa i jesteśmy przekonani o pełnym sukcesie tego projektu – mówi Marlena Kozieł, starszy konsultant w dziale wynajmu powierzchni biurowej, CBRE.