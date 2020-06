Wchodzą w życie nowe zasady klasyfikowania hoteli

Hotelstars Union to jednolity system europejskiej klasyfikacji obiektów hotelowych oparty o jakość usług. Co pięć-sześć lat kryteria klasyfikacji są poddawane weryfikacji, w celu ich modernizacji zgodnie z potrzebami gości i wymaganiami rynku.

- Po ponad 18 miesiącach intensywnej pracy z sukcesem zakończyliśmy bieżący proces przeglądu katalogu kryteriów. Udało nam się pogodzić stanowiska wszystkich 17 krajów członkowskich. W wielu krajach klasyfikacja hoteli jest związana z tradycją i historią, dlatego często nie jest łatwo wejść na nowy grunt - wyjaśnia prezes HSU Jens Zimmer Christensen, dziękując wszystkim uczestniczącym krajom za ich konstruktywną pracę. Nowe kryteria HSU obowiązują od 1 czerwca 2020 roku, natomiast kraje członkowskie mają czas na jego wdrożenie do 1 stycznia 2021 r.

Droga do wprowadzenia HSU w Polsce

W Hotelstars Union aktualnie jest zrzeszonych 17 krajów. Obok Polski jeszcze Francja, Włochy, Gruzja, Azerbejdżan, Słowacja, Hiszpania i Irlandia mają status członka-obserwatora, co oznacza, że kraje te nie wdrożyły jeszcze standardów HSU do ustawodawstwa lokalnego. IGHP, która od 2018 roku reprezentuje rodzime hotelarstwo w strukturach HSU, będzie kontynuować działania, by w Polsce klasyfikacja ta stała się obowiązującym standardem w kategoryzacji. Oprócz wypracowania mapy drogowej dojścia do wdrożenia wymogów HSU, IGHP od dłuższego czasu zabiega o zmianę odpowiednich przepisów krajowych.

– Obserwując bezpośrednio działania HSU, wyraźnie widzimy, jak ten system działa w praktyce. Na wprowadzeniu klasyfikacji HotelStars Union korzystają obydwie strony, zarówno goście, jak i hotele. I taki jest cel tego systemu, który w Europie funkcjonuje od 2009 roku. Chcemy, aby polskie wymogi kategoryzacyjne były spójne z europejskimi. To oczywiście wymaga czasu i powinno być procesem stopniowym. Jednak w naszej ocenie, kierunek jest jeden – mówi wiceprezes IGHP Tomasz Pieniążek, który brał udział w pracach nad aktualizacją kryteriów HSU. Dodaje również, że największym wyzwaniem w trakcie najnowszej aktualizacji klasyfikacji było z jednej strony sprawienie, aby kryteria nadążały za szybkimi zmianami w hotelarstwie, a raczej szerzej w „przemyśle” noclegowym, a z drugiej uwzględniały specyfikę wszystkich krajów zrzeszonych w organizacji.

