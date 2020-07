We Wrocławiu i w Poznaniu powstaną hotele marki Four Points. To inwestycja za 73 mln zł

Hotele Ikar w Poznaniu i Wieniawa we Wrocławiu, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego, będą funkcjonowały pod szyldem marki Four Points, należącej do sieci Marriott International. Oba obiekty przejdą gruntowną modernizację, na którą PHH przeznaczy łączną kwotę 73 mln zł.

Prezes spółki Polskiego Holdingu Hotelowego i AMW Hotele, Gheorghe Marian Cristescu oraz Janusz Mitulski, starszy dyrektor ds. rozwoju w regionie CEE i Ukrainy, Marriott International podpisali list intencyjny na wprowadzenie marki Four Points do dwóch hoteli należących do Grupy Kapitałowej PHH. Wkrótce po podpisaniu umów obiekty zostaną ocenione pod kątem dostosowania ich do wymagań marki.

– Jest to kolejny krok zgodny ze strategią i harmonogramem rozwoju Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego. Dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku i uznaliśmy, że filozofia marki Four Points by Marriott, doskonale pasuje zarówno do hotelu Ikar w Poznaniu, jak i Wieniawa we Wrocławiu. Jestem przekonany, że po gruntownej modernizacji obu obiektów globalna marka Marriott wzmocni ich pozycję na lokalnych rynkach – podkreśla Gheorghe Marian Cristescu, prezes spółki Polskiego Holdingu Hotelowego i AMW Hotele.

Filozofia marki Four Points zapewnia podróżnym wszystko to co jest ważne w podróży, czyli ponadczasowy design, nieskomplikowany komfort i przyjazne podejście do hotelarstwa.

Marka Four Points rozwija się intensywnie. Obecnie ma ponad 250 hoteli na całym świecie.

Hotel Ikar zlokalizowany jest w Poznaniu, 10 minut spacerem od Starego Miasta i 20 minut spacerem od centrum handlowego Stary Browar. Hotel dysponuje łącznie 164 pokojami oraz 5 salami konferencyjnymi o powierzchni od 13 m2 do 163 mkw. Obiekt oferuje możliwość skorzystania z restauracji, w której znajduje się także drink bar.



Hotel Wieniawa jest położony 2,9 km od dworca kolejowego Wrocław Główny. W odległości o 4,1 km znajduje się wrocławski Rynek Główny, a w odległości 5,5 km – Ostrów Tumski. Hotel dysponuje 162 pokojami, klimatyczną restauracją oraz 3 salami konferencyjnymi, które są w stanie pomieścić do 60 osób.

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. Rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów.

PHH od wielu lat współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group.

W grupie kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego znajduje się łącznie 27 obiektów hotelarskich, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Ponadto, w ramach umowy z PHN, PHH zarządza Regent Warsaw Hotel, a w najbliższych latach otworzy Moxy & Residence Inn w Warszawie oraz jako pierwszy w Polsce i w Europie wprowadzi markę Vīb, należącą do sieci Best Western Hotels & Resorts. Pod szyldem marki Vīb będą funkcjonowały Apartamenty Zgoda w Warszawie.