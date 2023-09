To będzie intensywny weekend w Wiśle: Monster Trucki, Rajd Wisły i rodzinna Strefa moto dla każdego. A kiedy pył opadnie, zacznie się modernizacja amfiteatru. Za rok imprezy dla turystów w tym kurorcie nie skończą się wraz z nadejściem jesieni.

Wisła to jeden z najsławniejszych kurortów w Beskidach. W nadchodzący weekend odbędzie się tutaj na przykład Orlen Moto Power Show 2023 - atrakcje dla amatorów przekraczania granic i eliminowania strachu. Zawody sportowe połączone będą z pokazami:

• Samochodów supercars, oldtimer, tuning, elektryki i innych,

• Monster Truck,

• Samochodów rajdowych - Rajd Wisły,

• MMA (FEN),

• Bezpieczeństwa na drodze, z udziałem policji, straży, GOPR, ratownictwa medycznego,

• FMX-u i TRIAL-u motocyklowego.

Intensywny czas zwieńczą koncerty w amfiteatrze. Zagrają: Smolasty, Tribbs oraz DJ Brave.

W specjalnej strefie Fan Arena miłośnicy sportów motorowych spotkają się z znanymi postaciami ze świata motosportu, dziennikarzami i trenerami.

Dla fanów ciszy i pieszych wycieczek zaplanowano zawody Pucharu Polski w Dogtrekkingu.

W Wiśle ciągle się dzieje - dlatego miasto rozwija infrastrukturę. To ma sprawić, że w nowym roku oferta wydarzeń dla turystów będzie jeszcze lepsza.

Obecnie amfiteatr im. Stanisława Hadyny może być używany tylko w sezonie wiosenno-letnim. To w sumie tylko kilka miesięcy w roku. Po remoncie obiekt w Wiśle będzie organizował imprezy dla turystów przez okrągły rok.

Umówiliśmy się, że od 18 września ruszą pierwsze prace - mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Remont zacznie się w poniedziałek, bo w najbliższy weekend w Wiśle wciąż jeszcze będą trwać imprezy, w tym trzydniowy, największy w Polsce dogtrekking. Zaraz po zakończeniu wydarzeń wkonawca wejdzie na obiekt.

Na ten dzień ekipa czeka już od czerwca, bo od razu było wiadomo, że prace związane z rozbudową obiektu rozpoczną się po wysokim sezonie.

Przez całe lato amfiteatr w Wiśle jest miejscem i sceną najważniejszych imprez w Wiśle a często też i w regionie. Wśród wydarzeń najbardziej znany jest Tydzień Kultury Beskidzkiej. Festiwal folklorystyczny gromadzi w Wiśle zespoły i turystów z całej Europy.

Rozbudowa amfiteatru będzie się odbywać w dwóch etapach. Najpierw zostanie wykonana modernizacja istniejącego budynku i dobudowanie kolejnej kondygnacji. Nowe piętro pozostanie w stanie surowym.

Po zakończeniu tej części modernizacji do amfiteatru przeprowadzi się Wiślańskie Centrum Kultury.

Drugi etap ma objąć prace wykończeniowe pierwszego piętra, do którego ma zostać zainstalowana winda. Miejsce to będzie dedykowane na mniejsze imprezy kulturalne. Na razie gmina szuka do tej realizacji prywatnego inwestora.

Koszt pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy amfiteatru to 7 mln. 150 tys. zł.

