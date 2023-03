Organizacja przyjęcia weselnego w hotelu to opcja, która cieszy się rosnącą popularnością. Hotele dostosowują oferty, by skutecznie zabiegać o zainteresowanie młodych par.

Rynek ślubny, który dopiero zaczął wychodzić z pandemicznego dołka, musi mierzyć się z nowym wyzwaniem galopującej inflacji.

Co za tym idzie zmieniających się oczekiwań konsumentów.

Hotele dostosowują swoje oferty, by skutecznie zabiegać o zainteresowanie młodych par w nadchodzących sezonach.

„Wszystko na miejscu” – w tym stwierdzeniu zamyka się główna przewaga obiektów hotelowych. Wybór sali weselnej i menu to przecież dopiero początek przygody, zwłaszcza jeśli goście zjadą na imprezę z całej Polski i okolic. Wówczas trzeba zapewnić im pokoje, a położone na odludziu dedykowane sale weselne nie zawsze dysponują nimi w wystarczającej liczbie. Tak zaczyna się zabawa w kompletowanie zakwaterowania dla gości w kilku oddalonych od siebie obiektach, komplikuje logistyka organizowanych przejazdów oraz rośnie liczba wiadomości i telefonów, które trzeba wysłać i wykonać, by wszystko to wszystkim wytłumaczyć.

Wybór sali weselnej działającej przy hotelu, zwłaszcza jeśli hotel jest niemały i specjalizuje się w organizowaniu imprez okolicznościowych, to najprostszy sposób na uniknięcie tego rodzaju problemów i ułatwienie sobie życia, a także piękny ukłon w stronę nocujących gości, którzy z pewnością docenią wygodę sytuacji.

Sala weselna przy hotelu. Fot. Mat. pras.

Co więcej, hotel rozwiązuje problem organizacji czasu wolnego dla przyjezdnych gości. Jeśli dobrze wybierzemy obiekt, to na miejscu nasi bliscy będą mieli do dyspozycji moc uroków dla ciała i ducha – saunę, siłownię czy spacer po hotelowych ogrodach – a dzięki optymalnej lokalizacji i dobremu skomunikowaniu obiektu znajdą może nawet chwilę, by zaliczyć jakąś atrakcję turystyczną w okolicy.

Wesele w hotelu ma wiele zalet. Fot. Mat. pras.

Wygoda operacji pod tytułem „wesele w hotelu” to niejedyna zaleta tego rozwiązania. Kolejną jest elastyczność. Jakkolwiek na to nie spojrzeć, tradycyjna sala weselna to gotowy pakiet. Trudno dostosować ją do indywidualnych potrzeb.

Może się zdarzyć, że sam lokal będzie odpowiadał parze młodej pod względem stylu, a także bardzo przypadnie im do gustu oferowane jedzenie, ale sala będzie nieodpowiednia do ich oczekiwań i możliwości pod względem na przykład rozmiarów – za duża lub zbyt mała w stosunku do planowej liczby gości, co ma znaczenie nie tylko z czysto praktycznych względów, ale także dla atmosfery panującej w trakcie imprezy. Również tutaj z odsieczą przychodzą zaprojektowane z myślą o organizacji najróżniejszych eventów hotele. Dysponują one rozwiązaniami, dzięki którym dostępną przestrzeń można modyfikować wedle uznania i zadbać o to, by ani ścisk, ani zbytnie oddalenie nie wpłynęły negatywnie na nastrój zaproszonych gości.

Hotel, którego załoga zjadła zęby na organizacji najróżniejszych imprez – od kameralnych przyjęć i bankietów po bale na setki par – to dla pary młodej gwarancja tego, że czekają ich wyłącznie miłe niespodzianki. Od bogatego wyboru dopracowanych do perfekcji potraw przez dopieszczony wystrój i bezbłędny serwis aż po najdrobniejsze szczegóły przebiegu wieczoru – tutaj wszystko jest dopięte na ostatni guzik i dogadane zawczasu, a każda nieoczekiwana ewentualność spotyka się z zimnokrwistą reakcją doświadczonych profesjonalistów.

Szczególną uwagę warto zwrócić na hotele, które oferują parze młodej opiekę dedykowanego pracownika działu organizacji wydarzeń. Dzięki temu można mieć pewność, że w pełni wykorzysta się wszystkie zalety hotelowego wesela, zapomni o stresie i skupi na tym, co w ten dzień będzie najważniejsze.

Wesele w hotelu. Fot. Mat. pras.

Ostatnie lata to dla całej branży eventowej, w tym rynku ślubno-weselnego, czas wielkiej próby. Klienci oglądają każdą złotówkę i oczekują pewności, że inwestycja zwróci im się w postaci pięknych wspomnień. W naszych hotelach stawiamy na dobrze przemyślane, sprawdzone, a zarazem elastyczne i skalowalne pakiety weselne, dzięki którym możemy zaoferować świetny stosunek między ceną a jakością. Do tego mamy naprawdę spore możliwości. Przykładem nasza krakowska perełka eventowa, hotel Metropolo by Golden Tulip, w którym pod okiem dedykowanego koordynatora bankietów przyszli małżonkowie mogą zaplanować wesele nawet na 800 osób, a jeśli myślą o mniejszym rozmachu, to dobrać i zaaranżować salę dokładnie na miarę swoich potrzeb, a także skorzystać ze zniżki na noclegi dla gości oraz opcji degustacji wybranego menu i wreszcie świętować początek swojej wspólnej drogi w pięknej, zielonej okolicy nieopodal centrum Krakowa – mówi Danuta Marcinkowska, Marketing & PR Coordinator, Louvre Hotels Group.

