Spółka WeWell specjalizująca się w budowie i zarządzaniu apartamentami w kurortach wprowadziła do sprzedaży swój pierwszy projekt – Magiczny Horyzont Wisła.

To butikowa inwestycja składająca się z 3 budynków, które są już wybudowane.

WeWell finalizuje projekt. Projekt obejmuje w sumie 28 apartamentów.

Ceny lokali zaczynają się od 11,5 tys. zł netto za mkw.

Magiczny Horyzont zlokalizowany jest w Wiśle na ul. Ochorowicza. Spółka WeWell przejęła nowe, wybudowane ale nigdy nie zasiedlone budynki z apartamentami mieszkalnymi, i w chwili obecnej finalizuje projekt przed oddaniem go do użytkowania.

Luksusowo, przestronnie i z panoramą 180°

Magiczny Horyzont Wisła jest inwestycją z segmentu Boutique Luxury Apartments. Wyróżniają ją przede wszystkim przestronne metraże. Podczas, gdy w wielu projektach budowanych w kurortach apartamenty mają raczej mikro metraże, w inwestycji spółki WeWell najmniejsze lokale mają 42 mkw. i jest ich zaledwie kilka. Zdecydowana większość to wygodne apartamenty o wielkości 60-80 mkw. Każdy z nich posiada duże tarasy, nawet 3-4 tarasy przynależne do apartamentu.

Magiczny Horyzont Wisła, mat.pras.

Największe z tarasów mają powierzchnię 50 metrów. A zielone ogródki w apartamentach zlokalizowanych na parterze nawet 320 mkw. – informuje Żaneta Kaczmarzyk, manager WeWell Wisła.

Jak podkreśla, tak komfortowe podejście do planowania przestrzeni jest dziś rzadko spotykane na rynku apartamentów wakacyjnych. – Wiele zamożnych osób nie do końca mogło znaleźć dla siebie odpowiedni second home, ponieważ dostępne na rynku lokale są z reguły małe. Dodatkową przeszkodą jest fakt, że wiele apartamentowców to masowe projekty na kilkaset lokali. Tymczasem zamożni nabywcy oczekują kameralności – wyjaśnia. Projekt Magiczny Horyzont Wisła wpisuje się właśnie w ten zmieniający się trend i coraz częstsze poszukiwanie kameralnych budynków w kurortach.

Niespotykane w skali Polski są jeszcze inne rozwiązania zastosowane w inwestycji, to m.in. prywatne windy wprost do apartamentu. Każdy z właścicieli będzie windą mógł wjechać z garażu podziemnego do wnętrza swojego lokalu.

Magiczny Horyzont Wisła, mat.pras.

Prace wykończeniowe i sprzedaż rozpoczęte

Prace wykończeniowe które mają podnieść jakość zewnętrznych wykończeń budynków, w tym elewacji, tarasów oraz przestrzeni wspólnych zaplanował dla spółki WeWell architekt Paweł Stec, znany m.in. z realizacji prestiżowych hoteli marki Aries - działającego obiektu w Wiśle oraz będących w budowie w Krynicy-Zdrój i Szczyrku.

Deweloper rozpoczął też sprzedaż apartamentów. Z 28 lokali 3 znalazły już nabywców. Ceny zaczynają się od 11,5 tys. zł za mkw. + 8%VAT. Kupujący mogą nabyć lokal wraz z ofertą wykończenia pod klucz. Spółka przewiduje, że największe apartamenty funkcjonować będą jako klasyczny second home. A mniejsze kupowane będą w celach inwestycyjnych, by zarabiać na ich wynajmie turystom. Zarządzaniem najmem zajmować się będzie dział dewelopera - zespół WeWell Apartments, który tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze najmu krótkoterminowego oraz znajomością specyfiki rynku turystycznego w Wiśle. Pierwsze już w pełni wykończone lokale mają ruszyć w ciągu kilkunastu tygodni, tak by funkcjonowały w sezonie zimowym 2022/2023 i by mogli z nich korzystać narciarze szusujący na położonym tuż przy inwestycji stoku Siglany.

Magiczny Horyzont Wisła, mat.pras.

W duchu wellbeingu

Spółka WeWell to nowy podmiot na rynku inwestycji w kurortach. Managerowie firmy mają doświadczenie w pracy dla podmiotów z rynku budowy oraz zarządzania apartamentami wakacyjnymi. Prezesem spółki jest Jacek Twardowski, związany przez ostatnie kilkanaście lat z firmą Kristensen Group i odpowiedzialny za realizację projektów w kurortach na łączną liczbę ponad 1.200 lokali.

Firma tworzy inwestycje w nowatorskiej formule work life balance. Projekty i sprzedawane w nich apartamenty planowane są tak, by jak najbardziej wpisywały się w otaczającą naturę i były alternatywą dla masowych apartamentowców i hoteli w kurortach. WeWell realizować będzie w nich autorski program WellbeingBreak™ - czyli usługę odpoczynku nakierowanego na dobre samopoczucie, poprzez pracę z ciałem i umysłem. Formuła WellBreak™ obejmować więc będzie m.in. kąpiele leśne (jap. Shinrin-yoku), zajęcia jogi i slow joggingu, morsowanie, warsztaty diet coaching, terapie oddechowe (m.in. zgodne z metodą oddechową Butejki) czy fitness siłowy z wykorzystaniem drzew i podłoża.

