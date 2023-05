Z Poznania do Warszawy szybciej niż w godzinę. To możliwe na pokładach Polskich Linii Lotniczych LOT, które ogłosiły zwiększenie liczby rejsów na tej trasie nawet do 25 tygodniowo.

To doskonałe rozwiązanie dla pasażerów oczekujących komfortowego i szybkiego transportu.

Plan na maj, czerwiec oraz wrzesień i październik dla lotów na trasie POZ-WAW obejmuje dodatkowe loty w środy i piątki.

Loty przez 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku do 4 rejsów dziennie, w weekendy od 2 do 3 lotów dziennie.

Połączenia realizowane są odrzutowymi samolotami Embraer: E95, E90, E75 i E70.

Regularne ceny na trasie POZ-WAW bez bagażu zaczynają się od 160 zł w jedną stronę i 249 zł w dwie strony.

W ten sposób LOT zaoferował podróżnym z Poznania jeszcze bogatszą siatkę połączeń. A jest to trasa, z której w ubiegłym roku skorzystało blisko 110 tys. pasażerów, wybierających stolicę kraju, jako miejsce podróży zawodowej, turystycznej lub traktując ją jako miejsce przesiadki do dalszych destynacji. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku ten wynik będzie jeszcze wyższy.

Rezerwacja biletów jest już możliwa na stronie www.lot.com

Cieszy nas rosnące zainteresowaniem pasażerów z Wielkopolski na rejsy łączące Poznań ze stolicą. Nasz hub w Warszawie daje możliwość podróżowania do najdalszych zakątków świata. Dlatego mieszkańcy Poznania i okolic dostrzegając ten potencjał, często wybierają połączenie POZ-WAW jako pierwszy etap realizacji swoich podróżniczych marzeń - mówi Krzysztof Moczulski, Rzecznik Prasowy PLL LOT.

Połączenie do Warszawy realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT od wielu miesięcy znajduje się na szczycie popularności połączeń z segmentu Legacy w Poznaniu. Bardzo cieszy nas ten wynik oraz to, że nasz partner zaoferuje mieszkańcom naszego regionu jeszcze więcej możliwości wygodnego planowania lotów do Warszawy, a nawet być może i dalej w cały świat z przesiadką. Polecam loty z Ławicy do Warszawy. Już teraz możecie użyć swoich smartfonów oraz laptopów klikając w zakup biletów i niech zapełnią się samoloty wylatujące z Wielkopolski - dodał Błażej Patryn, Rzecznik Prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

