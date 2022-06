Więcej pociągów PKP Intercity w wakacje

Pasażerowie będą mieli do dyspozycji dodatkowe połączenia sezonowe, które ułatwią dojazd do najpopularniejszych ośrodków turystycznych.

Rozkład jazdy, który będzie obowiązywać przez całe wakacje, wejdzie w życie w niedzielę, 12 czerwca.

Pociągami PKP Intercity będzie można podróżować m.in. na Hel.

Tegoroczna oferta PKP Intercity na wakacje przynosi nie tylko więcej pociągów niż rok temu, lecz także więcej niż w czasie ostatnich wakacji przed pandemią. Latem 2019 roku przewoźnik uruchamiał każdego dnia średnio 425 pociągów, w te wakacje liczba ta wzrośnie do 436.

Porównując lato 2019 do tegorocznych wakacji, pasażerowie będą korzystać z blisko 50 minut krótszych podróży między Wrocławiem a Trójmiastem oraz między Wrocławiem a Poznaniem. Obecna oferta PKP Intercity przynosi także wzrost liczby pociągów obsługujących obydwie trasy. Więcej par połączeń przewoźnik zaoferuje również między Krakowem a Trójmiastem. Porównując wakacje 2019 do tegorocznych nie sposób nie zauważyć dużego rozwoju oferty na trasie Kraków – Górny Śląsk, na której liczba par połączeń wzrośnie z 4 do 22, oraz na trasie Kraków – Wrocław, na której liczba par pociągów zwiększy się z 12 do 17. Czas przejazdu na pierwszej z nich będzie krótszy o blisko godzinę.

Pociągami PKP Intercity będzie można podróżować także na Hel. Sezonowe połączenie ekspresowe EIC Jantar zapewni dojazd z Warszawy. Z Przemyśla – przez m.in. Rzeszów, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Trójmiasto – będzie jeździć skład Artus, któremu podniesiona zostanie kategoria z TLK na IC. Począwszy od Krakowa, taką samą trasą pojedzie pociąg TLK Rozewie. Pociąg TLK Mierzeja łączący Hel z Lublinem będzie teraz kursować w porze dziennej, a nie nocnej, jak do tej pory. Wakacyjny pociąg będzie odjeżdżać z Lublina po godzinie 8:00 i dojeżdżać na Hel po godzinie 17:00.

Powrót połączeń PKP Intercity do Zakopanego Od 25 czerwca br. na sezon letni wrócą bezpośrednie połączenia do Zakopanego. Warszawę z zimową stolicą Polski połączą pociągi EIC Tatry oraz IC Karłowicz, jak również kursujące w relacji Gdynia – Zakopane – Gdynia TLK Karpaty i TLK Małopolska.

Pierwszy z pociągów pojedzie trasą przez Częstochowę, a drugi przez Włoszczowę Północ. Mieszkańcy Trójmiasta mogą wybrać jeszcze podróż składem IC Witkacy, który pojedzie przez Bydgoszcz, Toruń i Łódź. Między Bydgoszczą a zimową stolicą Polski pasażerów będzie wozić także pociąg IC Halny (od czerwca w wyższej kategorii). Bezpośrednie połączenie z Zakopanem zyskają również mieszkańcy Pomorza. IC Podhalanin połączy Szczecin ze stolicą Tatr, zabierając po drodze pasażerów między innymi z Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego.

Podróżni jadący do zimowej stolicy Polski nie będą korzystać ze stacji Zakopane, a ze specjalnej stacji tymczasowej Spyrkówka. Wszystko ze względu na intensywne prace modernizacyjne na linii kolejowej Kraków – Zakopane, które objęły remont torowiska na stacji Zakopane. Informacje poświęcone organizacji ruchu pociągów do i z Zakopanego dostępne są i stale aktualizowane na stronie intercity.pl. Dodatkowo, codziennie od 25 czerwca do końca sierpnia do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni.