Wiedeń mierzy się z brakiem turystów z Kanady, Ameryki i Azji

Najbardziej zmianę odczuwają hotele i obiekty typu spa w Wiedniu. Martin Stanits, rzecznik Austriackiej Izby Hotelowej w rozmowie z agencją prasową APA twierdzi, że mniejsze obłożenie wynika również z rosnących kosztów energii. Jak wyjaśnił, branżę hotelarską może też przygnieść reforma ekologiczno-społeczna.

W 2019 roku Amerykanie wykupili w Austrii prawie 2,05 miliona noclegów, a w 2021 roku tylko 375,4 tysiąca. Jest to o 82 procent mniej – wylicza Rp.pl.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Rosyjscy i Ukraińscy turyści wcześniej przyjeżdżali na narty do Mayrhofen im Zillertal, Sölden, Ischgl i Zell am See. Martin Stanits podkreślił jednak, że najważniejsze jest przerwanie ludzkiego cierpienia.