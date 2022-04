Wojna nakierowała polskich inwestorów indywidualnych na lokowanie kapitału w apartamenty wakacyjne, ale za granicą. Czy to tymczasowe zachwianie polskiego rynku, czy może początek długoterminowego trendu? – Stan związany z wybuchem wojny na Ukrainie mógł wpłynąć na chwilowe większe zainteresowanie ofertą zagraniczną. Nie przewidujemy jednak, aby w dłuższym terminie zmniejszyło to popyt na rodzimą ofertę – tłumaczy Aleksander Kupcewicz, wspólnik WIK Capital, franczyzobiorcy InterContinental Hotels Group oraz Louvre Hotels.

Większość hoteli WIK Capital jest w pełni wynajęta przez osoby z Ukrainy. Także hotel Tulip Residences w Warszawie gości uchodźców - wszystkie pokoje są obecnie zajęte. Według wstępnych deklaracji zostaną w hotelu do końca maja, z możliwością przedłużenia pobytu w zależności od sytuacji wojennej.

Trwa sprzedaż apartamentów w Staybridge Suites. Ponad połowa z nich ma już swoich właścicieli. Uruchomienie obiektu jest zaplanowane na czwarty kwartał 2022 r. W lutym hotel osiągnął stan surowy zamknięty i uruchomiono w nim apartament pokazowy.

Wkrótce WIK Capital rozpocznie prace remontowe w nowej inwestycji – Kamienicy Architekta przy ul. Narutowicza 128 w Łodzi. To unikat na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Oferowane będą najpopularniejsze obecnie niewielkie metraże.

Jak pokazują dane z różnych hoteli, z przyjazdem do Polski – ze względu na wojnę i uchodźców – wstrzymują się cudzoziemcy. W waszych hotelach też odwołują rezerwacje, czy w ogóle ich nie ma?

Aleksander Kupcewicz, wspólnik WIK Capital: W pierwszym momencie, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, na całym rynku nieruchomości nastąpiło chwilowe zatrzymanie sprzedaży. Teraz zauważamy powrotny trend zainteresowania apartamentami hotelowymi i można powiedzieć, że pomału się on stabilizuje. Dzisiaj większość hoteli jest w pełni wynajęta, a to za sprawą pobytu osób z Ukrainy. Także i nasz hotel Tulip Residences w Warszawie gości uchodźców z Ukrainy, wszystkie pokoje mamy obecnie wynajęte. Perspektywy dalszych rezerwacji są bardzo obiecujące, nie przewidujemy zastoju. Wpływają na to korzystna oferta, którą hotel gwarantuje wynajmującym, zwłaszcza w długookresowych terminach, położenie obiektu, a także niedawno uruchomiona restauracja.

Na jak długo zatrzymują się w Tulip Residences uchodźcy z Ukrainy? Czy to są goście komercyjni czy mieszkają w ramach rekompensaty rządowej? Jak w tym kontekście planować rezerwacje na lato? W dodatku wiele wydarzeń biznesowych jest wstrzymywanych lub odwoływanych przez wojnę, na co zwraca uwagę chociażby Stowarzyszenie Branży Eventowej…

Według wstępnych deklaracji goście z Ukrainy zostaną w hotelu do końca maja, z możliwością przedłużenia pobytu w zależności od sytuacji wojennej. Pobyt naszych gości został zarezerwowany przez jednego z klientów korporacyjnych, który wybrał Tulip Residences na ich dłuższy pobyt. Jeśli Polska nie zostanie zaatakowana, na co liczymy i w co wierzymy, wojna nie zmieni tendencji związanej z wakacyjnym wypoczynkiem. Wyjazdy rekreacyjne były dotąd utrudnione ze względu na trwającą pandemię. Polacy chcą korzystać z wakacji i czekają na ciepły sezon, aby móc odpocząć po ostatniej fali pandemii.

Jak wygląda komercjalizacja Staybridge Suites? Obiekt ma być zakończony pod koniec tego roku – czy tak będzie? Na jakim etapie jest budowa?

Sprzedaż apartamentów w Staybridge Suites trwa, ponad połowa z nich ma już swoich właścicieli. Uruchomienie obiektu jest zaplanowane na czwarty kwartał 2022 roku. W lutym hotel osiągnął stan surowy zamknięty i uruchomiono w nim apartament pokazowy.

Czy remont budynku, w którym ma działać Kyriad, przebiega zgodnie z planem?

Tak, remont budynku przebiega zgodnie z założonym harmonogramem i bez jakichkolwiek zakłóceń. Wszystkie bazowe prace – instalacje, podłączenia, przebudowy – zostały już zakończone. Za około miesiąc wykończone będą już wszystkie pokoje w hotelu, następnie rozpoczną się prace malarskie i kładzenie wykładzin. W aquaparku sfinalizowano remont elementów drewnianych i kończone są prace renowacyjne w górnej jego części. Otwarcie obiektu jest zaplanowane na sezon letni tego roku.

Kyriad też jest sprzedawany w systemie condo. Jakie jest zainteresowanie?

Kyriad korzysta z popularności obiektów resortowych, niesamowitego położenia i bardzo atrakcyjnej cenowo oferty sprzedaży apartamentów (od 175 731 zł netto). Zainteresowanie inwestycją jest bardzo duże. Wpływ na to z pewnością ma także własna infrastruktura: hotel jest praktycznie samowystarczalny, bo na jego terenie znajdować się będą: aquapark, fitness club, restauracja, plac zabaw dla dzieci, SPA, chata grillowa, taras widokowy. Poza hotelem planowane jest zagospodarowanie 3,8 ha terenu wokół niego. To wszystko sprawia, że Kyriad jako produkt jest wysoko ceniony przez inwestorów.

Według różnych komunikatów wojna nakierowała polskich inwestorów indywidualnych na lokowanie kapitału w apartamenty wakacyjne, ale za granicą. Czy to chwilowe zachwianie rynku, czy może początek długoterminowego trendu?

Apartamenty wakacyjne zawsze cieszyły się popularnością wśród inwestorów. Trend ten stale wzrasta, razem ze świadomością dotyczącą korzyści z takich inwestycji i skłonnością do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Rynek apartamentów wakacyjnych za granicą rozwija się bardzo dynamicznie, a w efekcie wzrasta jego konkurencyjność i dostępność. Polscy inwestorzy podążają za tą tendencją. Prawdopodobnie stan związany z wybuchem wojny na Ukrainie mógł wpłynąć na chwilowe większe zainteresowanie ofertą za granicą, nie przewidujemy jednak, aby w dłuższym terminie zmniejszyło to popyt na rodzimą ofertę.

Co słychać na budowie/remoncie łódzkiej kamienicy? Głód mieszkań jest tak duży, że z ich sprzedażą na pewno nie będzie kłopotów.

Wkrótce rozpoczną się prace remontowe w naszej nowej inwestycji – Kamienicy Architekta przy ul. Narutowicza 128 w Łodzi. To kamienica z lat 20. XX wieku, w oryginalnym, przedwojennym stylu modernistycznym, unikat na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Na pewno szybko znajdzie fanów. Nie spodziewamy się żadnych problemów w procesie sprzedaży lokali, zwłaszcza że oferowane będą najpopularniejsze obecnie niewielkie metraże. Samo położenie kamienicy to również nie lada gratka, bo usytuowana jest ona w doskonałej lokalizacji – wśród uczelni wyższych, z dostępem do rozbudowanej infrastruktury miejskiej i w otoczeniu miejskich parków.

Czy może szykują się nowe inwestycje? Mieszkaniowe, czy hotelowe?

Obecnie pracujemy nad włączeniem do naszego portfolio kolejnej inwestycji hotelowej, a także kolejnej mieszkaniowej. Skrupulatnie analizujemy obydwa rynki, a naszym celem jest pozyskanie wyjątkowych inwestycji, które wpiszą się w nasze jakościowe portfolio nieruchomości.