Wiele firm wciąż pracuje w trybie home office. Jak zapobiec wyludnieniu biurowca?

Jak w Bydgoszczy pomaga się uchodźcom z Ukrainy?

Szymon Borowicz, dyrektor ds. zarządzania i inwestycji w Modern Group: Sytuacja na Ukrainie dotknęła nas jak wszystkich. Staramy się pomóc w każdy możliwy sposób. Zorganizowaliśmy kilka wyjazdów na granicę firmowym busem, żeby przywieźć do Bydgoszczy osoby uciekające przed wojną. Na potrzeby mieszkań dla uchodźców, przekazaliśmy nieużywane w naszym biurowcu meble. Symbolicznie podświetlamy również nasz budynek w barwach Polski i Ukrainy. Udostępniliśmy też magazyn w Chojnicach o powierzchni około 1 tys. mkw. Nieruchomość za kilka miesięcy będzie modernizowana, ale póki co została czasowo przekazana pod zarząd urzędu miasta w celu zorganizowania miejsca zbiórki i przechowywania darów.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Czy można powiedzieć, że Modern Group specjalizuje się w modernizacji leciwych budynków?

Tak. Pierwszy nasz budynek - Dworcową 71 w Bydgoszczy kupiliśmy w 2013 r. ze względu na doskonałą lokalizację – 4 minuty od dworca kolejowego i ok. 10 minut do starówki. Pełnił funkcję biurową, choć widać było, że nigdy w nim niczego nie remontowano. To kameralny budynek liczący ok. 1,8 tys. mkw. Po dwóch latach zakończyliśmy jego całkowity remont. Udało nam się w nim zamontować windę, której wcześniej nie miał, a ma sześć pięter. Elewacja budynku została wzbogacona o podświetlane szklane szyby, dzięki czemu nieruchomość stała się rozpoznawalna. Za projekt odpowiada Bartosz Kamiński, właściciel pracowni Lines Architekci.

Remont na pewno pomógł podnieść czynsz?

Biura, które wynajmujemy uzyskują stawki czynszowe bardzo zbliżone do tych w nowych biurowcach. Największym najemcą, który zajmuje prawie 95 proc. powierzchni jest prywatna, ogólnopolska szkoła TEB Edukacja. Na parterze działa The Sadovsky Barbershop oraz biuro sprzedaży Apartamentowca Brda. Zatem dzisiaj Dworcowa 71 jest w stu procentach skomercjalizowana.

Czyli pandemia dużych szkód nie wyrządziła?

W sumie, w naszych budynkach, mamy około 60 najemców.

Na początku pandemii część firm wypowiadała umowy najmu, więc doświadczyliśmy rotacji. Drugi niepokojący okres nadszedł rok później, kiedy w ogóle nie było żadnego zainteresowania biurami. Odczuliśmy to, ale w końcu na szczęście w miejsce najemców, którzy odeszli, pojawili się nowi.

Jak to wypowiadali umowy? Przecież nie tak łatwo jest rozwiązać długoletni kontrakt.

My unikamy podpisywania długoletnich umów. Nasze biura są niewielkie - 20, -50, -80 lub 100 mkw. Nie wynajmujemy dużych powierzchni. Postawiliśmy na małe i średnie firmy, działające na naszym lokalnym rynku. Ten model nam się sprawdza, ponieważ nawet gdy jakaś firma rezygnuje z biura, to bardzo łatwo znajdujemy następcę. Obecnie, działając bez reklamy i ogłoszeń, regularnie dostajemy zapytania o dostępne lokale biurowe. Wcześniej większe powierzchnie - 100 mkw. lub 200 mkw., bywało, że stały puste nawet kilka miesięcy. To nam dało do myślenia. Dużo łatwiej jest też negocjować stawki przy mniejszych metrażach. Poza tym, na mniejsze firmy długoletnie umowy najmu - pięcioletnie czy ośmioletnie oraz zaporowe kaucje działają odstraszająco. Dlatego stawiamy na elastyczność i to nam się sprawdza. Podpisujemy umowy na czas nieokreślony z kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dzięki temu możemy zapobiec wyludnieniu biurowca. Dzisiaj sporo firm pracuje częściowo w trybie home office i wiele biurowców świeci pustkami. To wizerunkowa porażka. Według naszej filozofii budynek ma żyć i pracować tak, żeby wszyscy się w nim dobrze czuli. Tymczasem pustostany odstraszają.

Czy pandemia, wymieniając wam garnitur najemców, zmieniła także układy biur?

Rewolucji nie ma. To, że open space’y okazały się niewypałem, obserwowaliśmy dużo wcześniej. Bardzo mało firm chce pracować w takim układzie. Na rynku dominują gabinety i miejsca do pracy skupionej. O ile dostępna powierzchnia nam na to pozwala, staramy się dostosowywać lokale pod indywidualne potrzeby klienta. Nowością są covidowe zapisy w umowach najmu - firmy chcą się zabezpieczyć na wypadek kolejnych lockdownów, oczekując zniżek czynszowych w wypadku takich sytuacji.

Drugi wasz budynek przy ul. Królowej Jadwigi 18 w Bydgoszczy też jest starym biurowcem, ale w jego przypadku postanowiliście dobudować mu dodatkową funkcję.

Tak, budynek pochodzi z lat 60. Stoi na skrzyżowaniu, naprzeciwko Dworcowej 71. Kupiliśmy go w 2017 r. Miał pięć pięter. Wynajęty był jedynie w 50 proc. Przeprowadziliśmy w nim remont generalny, ponownie skomercjalizowaliśmy i postanowiliśmy dobudować dwa dodatkowe piętra, w których właśnie urządzamy Aparthotel Q18. Szklano-stalowa konstrukcja pomieści na szóstym piętrze jedenaście mniejszych lokali, a na siódmym - osiem nieco większych.

Powstanie mixed-use w jednej bryle. Skąd ten pomysł?

Chcieliśmy zdywersyfikować portfel i nauczyć się nowej branży. Zamierzamy sami zarządzać wynajmem. Apartamenty będą wykończone na wysokim poziomie, łącznie z kuchnią. Każdy lokal ma przeszkloną ścianę, więc widok jest kuszący, podobnie jak wjazd przeszkloną zewnętrzną windą do aparthotelu i na taras na dachu. Liczymy na klienta biznesowego w tygodniu, szczególnie, że w budynku powstaje sala konferencyjna. W weekendy odwiedzających może zachęcić zbudowane przez miasto po drugiej stronie ulicy Centrum Rekreacji Astoria, więc ciekawych usług w pobliżu nie zabranie.

Kiedy planujecie przyjąć pierwszych gości?

Aktualnie kończymy umeblowanie apartamentów. Szóste piętro będzie gotowe w maju, a siódme – dwa miesiące później, przed rozpoczęciem wakacji.

A co potem?

Gdy koncept się zadomowi na rynku, pewnie poszukamy kolejnego budynku do modernizacji.