Do ciepłych krajów, ale też w Polskę, raczej na tydzień i w gronie najbliższych – Wielkanoc to dla Polaków okazja do odpoczynku w pięknym otoczeniu, najlepiej nad morzem, na przykład Śródziemnym.

W tym roku Wielkanoc przypada na kwiecień, a to czas, kiedy nad Morzem Śródziemnym pogoda coraz bardziej rozpieszcza temperaturami i gorącym słońcem.

I właśnie piękna aura, ale też wizja spędzenia świąt bez potrzeby ich samodzielnego przygotowywania to powody, dla których wielu Polaków wyjedzie w tym czasie za granicę.

Egipt to, podobnie jak przed rokiem, wielkanocny bestseller. Kraj faraonów jest też jednym z dwóch krajów w TOP5, który utrzymał swoją pozycję w rankingu najpopularniejszych kierunków na święta w porównaniu z poprzednim rokiem. Kolejnym jest Cypr zajmujący pozycję trzecią, na pozostałych obserwujemy kilka interesujących przesunięć - mówi Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.

W tegorocznej pierwszej piątce znalazły się jeszcze Turcja, Cypr, Hiszpania i Grecja, rok temu miejsca od drugiego do piątego zajmowały kolejno Hiszpania, Cypr, Turcja i Malta. Co ciekawe, Malta jest w tym roku na szóstym miejscu w zestawieniu, ale jeśli by spojrzeć na liczbę rezerwacji, nie widać tu spadków, co oznacza, że inne kierunki zyskały na popularności. Wśród nich pojawiła się na przykład Grecja.

Grecja to kraj, który na razie nie jest jeszcze, poza wypadami do miast realizowanymi w ramach city breaków, w całorocznej ofercie biur podróży. Pierwsze wyloty do regionów typowo turystycznych, na przykład na wyspy, odbywają się wiosną. Poza tym, że o tej porze roku Grecja jest piękna, dla wielu dodatkową zachętą są atrakcyjne ceny. Jak pokazują statystyki Wakacje.pl, średnio jest to niewiele ponad 2 tysiącem złotych od osoby za tygodniowy pobyt - mówi Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor zarządzająca produktem dedykowanym w Wakacje.pl.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków jako jedyny daleki kraj pojawiły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, które zajmują pozycję siódmą.

Emiraty to kierunek, który zyskuje na popularności wśród klientów biur podróży. Z jednej strony kojarzy się już egzotycznie, ma gwarancję pogody, z drugiej jest położony stosunkowo niedaleko od Polski, bo w odległości niecałych sześciu godzin lotu. Zaletą jest również rozbudowana siatka połączeń i zróżnicowana oferta hotelowa dostosowana do różnych budżetów, co sprawia, że jest to miejsce popularne także na wypady krótsze, 5-6-dniowe - podkreśla Jolanta Kołodziejczyk.

W tym roku z pełną mocą do sprzedaży powróciła również Tunezja, w czasie pandemii niedostępna z powodu restrykcyjnych zasad wjazdu. Teraz ma szansę stać się jednym z bestsellerów. Kraj położony blisko Europy, bo zaledwie w odległości 3 godzin lotu z Polski, od lat zachwyca pięknymi plażami, ciekawą kulturą i bogatą historią. Inną niespodzianką w rankingu jest stosunkowo wysoka pozycja Czarnogóry.

Z pewnością możemy powiedzieć, że Polacy są coraz bardziej dojrzałymi turystami lubiącymi odkrywać nowe kierunki. Jednym z nich jest Czarnogóra, która, choć może nie jest nowością w ofercie biur podróży, to dzięki stale rozbudowywanej siatce połączeń lotniczych zyskuje coraz większe grono zadowolonych klientów – komentuje Dominik Miłowski.

W TOP 10 pojawia się także Polska, do której oferta została poszerzona przez organizatorów w czasie pandemii. Obecnie, choć przed turystami otworem stoją właściwie już wszystkie kierunki świata, zainteresowanie podróżami krajowymi nadal jest widoczne. Wielkanoc to czas, kiedy klienci jeżdżą zarówno nad morze, jak i w góry.

Analiza danych sprzedażowych pokazuje również, że większość wyjazdów na Wielkanoc to pobyty siedmiodniowe, te na 3-6 dni stanowią 23 proc. rezerwacji. To potwierdza, że dla wielu osób święta są kolejną okazją do spędzania tradycyjnego tygodniowego urlopu, natomiast na krótszą opcję decyduje się prawie co czwarty klient Wakacje.pl.

Widać też znaczącą przewagę wyżywienia all inclusive nad dwoma posiłkami – podczas gdy z tej pierwszej opcji korzysta 65 proc. klientów Wakacje.pl podróżujących na Wielkanoc, to z tej drugiej 21 proc. To pokazuje, że struktura wyjazdów jest w tym czasie nieco inna niż w okresie wakacji letnich, kiedy na formułę „wszystko w cenie” decyduje się około 90 proc. klientów. Jest to związane z tym, że wówczas wiele osób spędza urlop stacjonarnie w hotelu, wybierając się ewentualnie na wycieczki fakultatywne. Wiosną, kiedy temperatura wody może jeszcze nie zachęcać do kąpieli, chętniej wychodzi się poza obiekt i korzysta z atrakcji, jakich można doświadczyć w odwiedzanym miejscu.

Wielkanoc to dla branży turystycznej, po feriach zimowych, drugi okres wzmożonego ruchu w ciągu roku, do którego przygotowuje się przez kilka miesięcy. Dla klientów to jeden z tych momentów, kiedy można się zatrzymać i spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół. Niektórzy decydują się spędzić go w podróży, a taki wyjazd, poza czasem odpoczynku, jest też dobrą okazją by zobaczyć, jak Wielkanoc obchodzona jest w innych krajach. To ciekawe doświadczenie, z którego Polacy coraz chętniej korzystają.

