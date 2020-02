Wiemy jak będzie wyglądała Nova Silesia. Vastint zmienia centrum Katowic

Vastint Poland zaprezentował projekt koncepcyjny zespołu biurowo-hotelowego Nova Silesia. Kompleks powstanie w centrum Katowic, w miejscu dawnego hotelu Silesia, zbudowanego w latach 70-tych XX wieku. Projekt będzie składał się z dwóch 14-kondygnacyjnych budynków biurowych, 7-kondygnacyjnego hotelu i podziemnego garażu. Budynki zapewnią ok. 30 000 mkw. wysokiej klasy powierzchni biurowej oraz 150 wygodnych pokoi hotelowych w śródmieściu miasta.

Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland mówi: – Zakończyliśmy prace projektowe. Hotel Silesia, który był nieczynny przez 13 lat, zostanie zastąpiony wielofunkcyjnym kompleksem budynków, który będzie generować ruch i życie w tej części miasta. Nova Silesia wzbogaci znacząco wolumen nowoczesnej powierzchni biurowej, a tym samym zwiększy konkurencyjność Katowic na tle innych miast regionalnych wśród inwestorów.

Na działce o powierzchni ponad 9 000 m2 przy ul. Ks. Piotra Skargi w Katowicach powstanie hotel o powierzchni około 5 000 mkw. oraz dwa budynki biurowe o powierzchni 30 000 m2. Zgodnie z wymogami planu zagospodarowania przestrzennego miasta, co najmniej 70 proc. parterów budynków zostanie przeznaczonych na usługi publiczne. Sam hotel z rozbudowaną, otwartą strefą spotkań i barem w parterze, będzie czynny całą dobę.

Wygląd zewnętrzny budynków odzwierciedla ich charakter: proste, powtarzalne elementy, materiały najwyższej jakości, przywiązanie do detali. Nova Silesia stanowić będzie eleganckie domknięcie zachodniej ściany katowickiego Rynku. Projekt budynków wykonała firma APA Wojciechowski z siedzibą w Warszawie i Trójmieście.

Rafał Kociatkiewicz, Project Manager Vastint Poland mówi: – Konstrukcja biurowców zostanie wykonana z prefabrykowanych elementów żelbetowych, a sama fasada pomyślana jest jako nowoczesna elewacja elementowa. Z jednej strony taka technologia narzuca pewne ograniczenia związane z przestrzenną formą obiektu, zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Z drugiej strony może jednak zapewnić solidne ramy do stworzenia budynków, które są przemyślane i piękne w swojej prostocie. Dodatkowo, atutem tego typu realizacji jest szybkość i dokładność montażu, a także fakt, że do wykonania zadania wymagany jest stosunkowo niewielki plac budowy, co w przypadku lokalizacji w centrum miasta ma szczególne znaczenie.

Wszystkie trzy budynki zostaną zbudowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i będą certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami dla budynków energooszczędnych – LEED na poziomie Gold oraz równolegle według kryteriów certyfikatu WELL, co gwarantuje komfort użytkowników i zapewnia najwyższy poziom proekologicznych rozwiązań.

