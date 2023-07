Hotel de Rome to historia Poznania. Stała pod nim pierwsza i jedyna w mieście taksówka. Słynny z dobrej kuchni i jeszcze lepszej winiarni obiekt przejdzie generalny remont. Będzie otwarty na miasto i większy. Dostanie też cztery gwiazdki.

Najstarszy hotel w Poznaniu od czasów pandemii był zamknięty.

Teraz obiekt przejdzie metamorfozę .

Plan remontu i rozbudowy opracowali Front Architects - pracownia architektoniczna z Poznania.

Projekt powstał już w zeszłym roku 2022, ale rozbudowę zaplanowano na ten rok.

Właścicielem obiektu jest kuria poznańska.

Hotel zostanie nadbudowany o dodatkowe piętra.

Na parterze powstanie oszklone patio, z ogólnodostępną restauracją.

Na nowych kondygnacjach powstanie nowoczesna strefa beauty.

Na ostatniej kondygnacji znajdzie się drink bar z panoramą Poznania.

Najstarszy hotel w Poznaniu pamięta XIX wiek. Obecnie należy do Kościoła. Kuria poznańska zamknęła go podczas pandemii, ale przygotowała plany na rozbudowę. Inwestor czeka na WZiZT. Po remoncie Hotel de Rome ma wrócić w standardzie czterech gwiazdek.

Głównym założeniem inwestycji jest rewitalizacja historycznego obiektu, utrzymanie funkcji hotelowej wraz z poszerzeniem zakresu funkcji niezbędnych do funkcjonowania hotelu tj.: gastronomi, wypoczynku i usług pielęgnacyjnych - informuje pracownia Front Architects Spółka z o. o.

Hotel zostanie przebudowany, rozbudowany i nadbudowany.

Hotel_de Rome Poznań. Wizualizacja: FRONT ARCHITECTS

Hotel de Rome w Poznaniu: rewitalizacja

Zmianie będzie towarzyszyć nowy sposób użytkowania parteru budynku. Zostaną tu ulokowane lokale usługowo-handlowe.

Kuria złożyła już wniosek WZiZT i czeka, aż miasto wyda pozwolenie. Projekt modernizacji budynku już znamy.

Do dawnego hotelu rzymskiego wchodzi się od strony alei Karola Marcinkowskiego. U zbiegu alei Karola Marcinkowskiego i placu Wolności mieści się wejście do księgarni św. Wojciecha. Cały obiekt jest częścią zespołu urbanistyczno-architektonicznego centrum miasta, który został wpisany do rejestru zabytków.

Hotel posiada niewielkie, utwardzone podwórze, które urządzono na stropie piwnicznym budynku.

Zaplanowana rozbudowa obejmie zabudowę dziedzińca, który zyska zielony dach i świetlik nad nową częścią.

Hotel de Rome Poznań. Wizualizacja FRONT ARCHITECTS

Piętra skrzydeł hotelu zostaną nadbudowane w rejonie oficyn wewnętrznych. Od strony alei Karola Marcinkowskiego oraz placu Wolności przybędzie ostatnia, wycofana kondygnacja.

Po remoncie obiekt będzie miał jedną kondygnację podziemną i sześć kondygnacji nadziemnych, z czego ostatnia będzie wycofana, w kształcie litery „U”.

Przebudowa obiektu zakłada zmiany w części hotelowej. Obiekt po remoncie ma spełniać wymogi 4 gwiazdek. Zmiany obejmą także rozbudowę parteru, nad którego częścią pojawi się zielony dach ze świetlikiem.

Nadbudowane zostaną kolejne piętra oficyn wewnętrznych: zostaną wyrównane do wysokości skrzydeł frontowych.

Zakończeniem zmian będzie dołożenie ostatniej, wycofanej kondygnacji, zlokalizowanej od strony alei Karola Marcinkowskiego i placu Wolności.

Hotel de Rome Poznań - wizualizacja: FRONT ARCHITECTS

Hotel de Rome: nowy układ pomieszczeń

Na parterze pojawią się czytelnie wydzielone dla gości strefy. Hotel otworzy się na gości przychodzących do kawiarni, księgarni, restauracji czy do sal konferencyjnych. Ta część będzie dawała możliwość korzystania z dużego pomieszczenia multimedialnego, które można będzie dzielić na dwa mniejsze.

W tym celu zaplecze kuchenne musi zostać przeniesione w nowe miejsce.

Kuchnię z zapleczem magazynowym przewidziano w przebudowanej części podziemnej obiektu. Będzie obsługiwać restauracji hotelu i pracować dla zewnętrznej części restauracyjnej. Kuchnię z zapleczem kelnerskim zlokalizowanym na parterze budynku pozwolą połączyć windy.

Jedna z nich kończy swój bieg dopiero na ostatniej kondygnacji hotelu. Tu zlokalizowano nowy cocktail-bar.

W piwnicy wydzielone zostały również magazyny i zaplecze sanitarne pracowników.

Recepcja znajdzie się w południowej części budynku. Nowa strefa hotelowego check-in będzie maksymalnie otwarta, przylegając do kawiarni i restauracji.

Restauracja będzie powiększona o przeszkloną zabudowę dziedzińca. Doświetli ją światło naturalne, wpadające poprzez świetlik dachowy.

Od strony placu Wolności, w zachodniej części budynku księgarnia św. Wojciecha także będzie mogła być połączona z restauracją.

Pierwsze piętro w większości oddano pod pokoje dwuosobowe, choć są też nieliczne single. Po lewej stronie głównej klatki schodowej wydzielono pomieszczenie do karmienia i przewijania, a po prawej – do rekreacji. To na tym poziomie przewidziano zielony dach z niską i średnią roślinnością.

Piętra II-IV to przestrzenie powtarzalne, stworzone na wzór I piętra. Znajdą się tu pomieszczenia biurowe, położone w jednym pionie obok wind.

Piętro V to częściowa zabudowa istniejącego dachu. Tutaj zaplanowano nową strefę odnowy biologicznej. Powstaną dwa gabinety i niewielka recepcja. Będzie także coctail-bar z tarasem widokowym wychodzącym na plac Wolności.

Hotel de Rome Poznań. Wizualizacja: FRONT ARCHITECTS

Hotel de Rome: nowe elewacje

Elewacje zostaną otworzone w takiej formie, w jakiej były po ostatniej gruntownej przebudowie z okresu II wojny światowej. Zostaną zakonserwowane i pomalowane.

Wróci drewniana stolarka okienna w oryginalnym kształcie. Na parterze znikną parapety, ustępując miejsca portfenetrom. Wrócą także okna w wąskiej elewacji narożnej.

Zmieni się kształt wtórnego zadaszenia nad wejściem głównym.

Elewacje od strony dziedzińca będą zaaranżowane analogicznie jak elewacje frontowe. Powstaną na nich detale: gzymsy, pilastry i lizeny, w kombinacji ze skromnymi balkonami o stalowych, stylizowanych balustradach.

Nadbudowa na dachu będzie miała formę delikatną. Wykonana zostanie w formie transparentnej, prostej bryły i powleczonej woalem. Stworzy ją karbowana, owalna siatka/blacha, gęsto perforowana. Odwzoruje kształt otwartego cylindra głównej klatki schodowej od strony dziedzińca.

Hotel de Rome w liczbach:

Powierzchnia użytkowa: 4 tys. 836,72 mkw.

Powierzchnia zabudowy: 1 tys. 448 mkw.

Powierzchnia całkowita: 8 tys. 413,98 mkw.

Kubatura: 31 tys. 979 m sześciennych.

Hotel Rzymski w Poznaniu: historia

Budynek został wzniesiony w okresie 1837–1840, pod kierunkiem niemieckiego przemysłowca, jubilera Augusta Krause przy wsparciu hrabiny Kwileckiej.

Nadzór nad budową pełnił August Soller – jeden z najlepszych uczniów Karla Fryderyka Schinkla.

Jeden z najnowocześniejszych budynków tego typu na terenie zaboru pruskiego rozpoczął działalność pod nazwą Hotel de Rome. Piętrowy bydynek ma dwa skrzydła, złączone narożną wieżą, w której umieszczono wejście.

Szybko stał się niewystarczający na potrzeby metropolii, więc w 1866 roku całość obiektu nadbudowano. Rozbudowę poprowadził Gustaw Schulc - architekt monopolista w dziedzinie architektury hotelowej Poznania.

Kolejny remont trwał w obiekcie w latach 1897–1898. Budynek podwyższono tym razem do czterech pięter. Zmieniła się także elewacja: wieża się rozrosła, obiekt zyskał nowy, mansardowy dach. Fasady bogato udekorowano tynkiem, formowanym w pseudoryzality, pilastry i sztukaterie.

We wnętrzu powstały nowe schody, z kutą, ażurową balustradą o marmurowych kolumnach. Stworzono też ogród zimowy.

Działała słynna restauracja a także piwiarnia w piwnicy. Na piętrze była sala bankietowa utrzymana w zdobnym charakterze pałacowym: olbrzymia, zdobiona kaligrafią sztukaterii na ścianach, o długich żyrandolach pomnożonych przez ścienne lustra.

W lutym 1919 r. Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha kupiła budynek hotelu, urządzając w nim swoją główną siedzibę, a budynek przestał pełnić funkcje hotelowe.

Na parterze zorganizowano wielką księgarnię Świętego Wojciecha, której towarzyszyła kawiarnia Warszawianka. Resztę pomieszczeń zajmowały wydawnictwa: Tęcza, Kultura, Życie Gospodarcze a także Przegląd Katolicki. Z czasem w budynku znalazł sobie miejsce Związek Fabrykantów, a także Wyższy Urząd Ubezpieczeń Społecznych.

Działał także pensjonat Pauliny Lipkowskiej.

Po przemianach ustrojowych, 1993 budynek wrócił do swojej pierwotnej nazwy: hotel Rzymski. Jego właścicielem jest poznańska kuria arcybiskupia.

W okresie powojennym obiekt działał jako Hotel Poznański. Był zarządzany przez przedsiębiorstwa państwowe Hotele Miejskie.

W czasie wojny hotel zbombardowano, by po wojnie odbudować go w formie prostej bryły.

W okresie okupacji Niemcy przebudowali obiekt, nadając mu styl modernistyczny: dobudowali neobarokowy dach i przywrócili pierwotną funkcję, nazywając Hotel Ostland.

