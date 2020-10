Wiesław Prusiecki: Całe życie idę pod prąd. Inni zamykają, ja buduję

Wszyscy dookoła wieszczą zapaść branży hotelowej, a Grupa Konkret przygotowuje budowę hotelu Hampton by Hilton w Tarnowie Podgórnym. To szaleństwo czy wizjonerstwo?

Wiesław Prusiecki, prezes i właściciel Grupy Konkret: Wizjonerstwo to mój drugi zawód. Całe życie idę pod prąd i wciąż powtarzam, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Trzeba być silnym. Czego bym nie robił, to staram się robić to inaczej inaczej niż wszyscy. Teraz też tak jest. Inni zamykają, ja buduję. Uważam, że hotel Hampton by Hilton w Tarnowie Podgórnym absolutnie się obroni. Stanie się pierwszym wyborem dla każdego kto przyjedzie do miasta, nawet do Poznania. To będzie nowy hotel, a więc już zaprojektowany z uwzględnieniem takich zagrożeń jak pandemia. To ważne, ponieważ strach zostanie w pamięci ludzi chyba na zawsze. Rzeczywistość się kompletnie zmieniła – dzisiaj najlepsze adresy w centrum Warszawy mają kłopot ze sprzedażą. Ludzie uciekają z miasta, szukają domu z własnym trawniczkiem.

Hotel będzie częścią Business Parku Poznańska. Czy to znaczy, że Grupa Konkret wybuduje tam też biurowce?

Ma być wesoło, kolorowo i z pomysłem. Hotel oznacza życie, więc Business Park musi go mieć. Oczywiście zaplanowaliśmy część biurową, ale jej rozmiar będzie uzależniony od zapotrzebowania. Dzisiaj przyszłość biur stoi pod znakiem zapytania. Wieże biurowe opustoszały i z pewnością nie wszyscy pracownicy do nich wrócą. Sądzę, że ludzie będą kupować mieszkania blisko biur, żeby mieć blisko do pracy. Dlatego w Tarnowie Podgórnym zbudujemy też ponad 300 mieszkań na wynajem długoterminowy. Ich lokatorzy piechotą dojdą do centrali Lidla, a rowerem dojadą do centrum logistycznego Amazon. To jest nasz pomysł na Business Park Poznańska. To trochę przewrotna nazwa, bo nie będzie to typowy kompleks biurowo-usługowy. Zarówno firmy, jak i mieszkańcy mają się tam czuć jak w parku, ale nie betonowo-biznesowym, tylko zielonym.

Czyli wieszczy pan zmierzch wielkich biurowców?

Już przed pandemią nie mogłem na nie patrzeć. Nasza firma miała kiedyś biura na 26 piętrze jednego z obiektów. Pewnego dnia powiedziałem, że nie będę pracować w miejscu, w którym nie można otworzyć okna. Nawet najlepsza klimatyzacja i wentylacja tego nie zastąpi. Dzisiaj ludzie myślą podobnie. Mam nadzieję, że wielu inwestorów dwa razy się zastanowi zanim wybuduje kolejny wieżowiec. Sam kiedyś miałem marzenie, żeby na swoje 50 urodziny wybudować 50-piętrowy budynek. Na szczęście szybko mi przeszło i pojawiły się lepsze pomysły.

