Wigilia i Sylwester w kurortach. Za pobyt w hotelu trzeba będzie zapłacić krocie

Jeśli ktoś chce żegnać bieżący rok w Zakopanem, a jeszcze nie zarezerwował noclegu, to wydać będzie musiał krocie.

Dane z popularnych serwisów rezerwacyjnych sugerują, że w dniach od 31 grudnia do 2 stycznia średnia stawka za dobę przekracza już tysiąc złotych.

Wysoka stawka wynika wprost z faktu, że oferta jest ekstremalnie wykupiona i na chętnych czekają już tyko najdroższe propozycje.

Gdzie ofert brakuje, tam ceny szybują

W stolicy Tatr nocleg w okresie świątecznym (24.12-26.12) średnio kosztuje 670 zł, czyli o 370 złotych za dobę mniej.

Zjawisko to dotyczy wszystkich popularnych polskich kurortów – wszędzie tam nocleg w trakcie Sylwestra będzie droższy niż gdybyśmy postanowili spędzić z rodziną wyjazdową Wigilię. Różnica w stawce za dobę wynosi od niecałych 140 złotych w Międzyzdrojach, do wspomnianych wcześniej 370 zł w Zakopanem.

Sylwester nie tylko droższy, ale i bardziej popularny

Mechanizm tego fenomenu jest prosty do wytłumaczenia. Spędzanie Sylwestra poza domem jest po prostu znacznie bardziej popularne niż wyjazdy w trakcie Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego sylwestrowa oferta jest bardziej przebrana, a ceny pozostających w ofercie propozycji są wyższe. Najlepiej pokazują to dane o obłożeniu miejsc noclegowych. Na prawie miesiąc przed końcem roku w okresie świątecznym wolnych jest w sumie i tak niewiele, bo 13% miejsc. W okresie sylwestrowym jest jednak znacznie gorzej. Na chętnych czeka o połowę mniej wolnych łóżek niż w czasie Wigilii.

Święta w kurorcie do tanich nie należą

By spędzić tegoroczne Święta (24.12-26.12) poza domem musimy się przygotować na przeciętną stawkę na poziomie około 520 zł za noc. Okazuje się, że najbardziej nasze budżety nadszarpie pobyt w dwóch górskich miejscowościach – Zakopanem i Karpaczu. By tutaj spędzić okres świąteczny trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 670 i 616 zł za dobę dla 2 osób. Warto też zauważyć, że z rezerwacją pobytu należy się spieszyć, ponieważ w tych dwóch ośrodkach zarezerwowanych jest już 95% noclegów, co oznacza jedynie 5% wolnych miejsc. Wśród propozycji znajdziemy także tańszą alternatywę dla Zakopanego. Najtańszym miejscem okazuje się w tym roku Krynica-Zdrój, w której średnia stawka za 2 osoby za dobę to 397 zł. Niewiele drożej jest także w Wiśle – 419 zł.