Europejskie Stowarzyszenie Hoteli, Restauracji i Kawiarni wzywa ministrów Rady ds. Energii EU do obniżenia cen energii i uratowania tysięcy firm hotelarskich przed bankructwem.

Sektor hotelarski ma duży wkład w gospodarkę UE, reprezentując 2 miliony firm (90 proc. z nich to mikroprzedsiębiorstwa) i zatrudniając 12 milionów osób.

Hotelarze w całej Europie borykają się z wysokimi cenami żywności, niedoborami siły roboczej i wysokim poziomem inflacji przy jednoczesnym ożywieniu po COVID-19.

W Polsce dramatycznie rosnące koszty nośników energii, gazu i usług zaopatrzenia hoteli oraz postrzeganie Polski jako kraju frontowego zabijają efektywność biznesu.

Wizja gigantycznych podwyżek spędza sen z powiek całej branży hotelarskiej - bez względu na lokalizację biznesu. W całej Europie hotelarze odnotowują wzrost cen zużycia energii o 200-600 proc.

W Polsce, mimo że przychody, frekwencje, średnie ceny poszły w górę i hotele mogłyby zarabiać, to wzrost kosztów zabija efektywność funkcjonowania.

– Dramatycznie rosnące koszty, głównie nośników energii, gazu i usług zaopatrzenia hoteli zabijają efektywność biznesu. Wciąż dają się we znaki braki w zatrudnieniu na kluczowych stanowiskach. To wszystko powoduje, że nie możemy ze spokojem i jasną perspektywą patrzeć w przyszłość – mówił podczas Property Forum Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. IGHP jest przedstawicielem Polski w HOTREC.

Jakość usług zależy od energii

Jak informuje Europejskie Stowarzyszenie Hoteli, Restauracji i Kawiarni, w całej Europie widać już pierwsze efekty podwyżek cen energii i produktów spożywczych.

- W niektórych przypadkach mamy już do czynienia z bankructwami. Inne firmy dokładnie analizują swoje modele biznesowe, aby rozważyć, czy mogą pozostać otwarte, czy też muszą zostać zamknięte. Nasz sektor w dużej mierze jest uzależniony od energii, np. ogrzewanie i chłodzenie, aby zapewnić gościom usługę, jakiej oczekują - podkreśla HOTREC i jak zapewnia, stowarzyszenie pozytywnie przyjęło wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia Rady z dnia 12 września br., ponieważ sytuacja jest wyjątkowo poważna. Teraz HOTREC wzywa państwa członkowskie do jej zatwierdzenia.

Ceny energii muszą zostać obniżone, a firmy muszą mieć zapewniony dostęp do energii, aby przetrwać - apeluje HOTREC

Ponadto sektor wzywa do wzięcia pod uwagę, że lata 2020 i 2021 nie powinny być uwzględniane w okresie odniesienia rozporządzenia, przynajmniej w przypadku sektora hotelarskiego, ponieważ większość firm z tego sektora była całkowicie zamknięta w okresie pandemii.

- Okres odniesienia powinien zamiast tego obejmować średnio trzy lata o największym zużyciu w ciągu ostatnich pięciu lat - apeluje stowarzyszenie.

Przystępne ceny energii są niezbędne do tego, by cały sektor był otwarty - uważa stowarzyszenie. I jak zapewnia, stale wzywa hotelarzy do energooszczędności i podążania za przejściem na odnawialne źródła energii.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl