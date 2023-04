Urząd Lotnictwa Cywilnego nie zatwierdził jednak zgody na uruchomienie połączenia z lotniska w Pyrzowicach do Erywania.

Połączenie Katowice-Erywań nie dojdzie do skutku.

ULC wydał decyzję odmowną.

ULC wskazał na obowiązującą umowę międzyrządową Polski i Armenii, której postanowienia uniemożliwiają wydanie zgody na wykonywanie połączeń liniom Wizz Air.

Jak informuje katowicki oddział portalu Wyborcza.pl, w styczniu br. Wizz Air złożył wniosek o zezwolenie na uruchomienie połączenia z lotniska w Pyrzowicach do Erywania w Armenii. Uruchomiono też sprzedaż biletów. Katowice Airport informowało o nowości węgierskiego przewoźnika. Jednak do teraz Wizz Air nie doczekał się zgody na takie połączenie. Loty odbywać się miały dwa razy w tygodniu, w środy i soboty.

Decyzja Urzędu Lotnictwa Cywilnego w tej sprawie zapadła w piątek, 7 kwietnia. Linia nie otrzymała upoważnienia do wykonywania regularnych lotów pasażerskich tą trasą.

Umowa ta nie weszła w życie i nie może być tymczasowo stosowana, a więc nie zastępuje aktualnie obowiązujących przepisów Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej z 27 stycznia 1998 roku, której postanowienia uniemożliwiają pozytywne rozpatrzenie wniosku przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd., ze względu na zawarty w niej warunek monodesygnacji - brzmi komunikat opublikowany na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jak dodatkowo wskazuje ULC, umowa państw członkowskich Unii Europejskiej zawarta z Armenią, dotycząca wspólnej przestrzeni powietrznej i możliwości wykonywania połączeń lotniczych między krajami UE a Armenią nie weszła jeszcze w życie i nie może zastępować obowiązujących umów międzyrządowych – takich jak ta zawarta między Polską a Armenią.

Ponadto ULC wskazywał przewoźnikowi przy uruchomieniu sprzedaży biletów o konieczności informowania pasażerów o toczącym się postępowaniu i braku pewności, co do wydania przez ULC zgody na loty z Polski do Armenii – można odczytać dalej w komunikacie.

Mimo odmownej decyzji ULC, linie Wizz Air wciąż umożliwiają dokonanie rezerwacji na lot trasą Katowice – Erywań.

