Wizz Air ostatecznie rezygnuje ze wznowienia lotów do Rosji

Wizz Air Abu Dhabi finalnie nie uruchomi połączeń pomiędzy Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Moskwą.

Spółka informuje o problemach z łańcuchem dostaw.

Decyzja o przywróceniu lotów do Moskwy spotkała się wcześniej z ogromną krytyką.

Wizz Air zawiesił loty do Rosji (a także na Ukrainę) pod koniec lutego br., w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie. Wizz Air był jedną z bardziej poszkodowanych linii w wyniku rosyjskiej agresji, gdyż linia zostawiła na Ukrainie 4 samoloty, zbazowane na lotniskach w Kijowie i Lwowie, których nie odzyskała do teraz.

Na początku sierpnia br. Wizz Air poinformował, że jego spółka Wizz Air Abu Dhabi, w której ma 49 proc. udziałów, powróci do obsługiwania połączeń do Rosji. Przewoźnik tłumaczył wówczas, że wznowienie lotów do Moskwy to odpowiedź na zapotrzebowanie na podróże pasażerów, którzy chcą latać do i z Rosji ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pomimo takiego uzasadnienia pomysł powrotu do obsługi trasy do Moskwy spotkał się z bardzo negatywnym odbiorem na świecie.

Na Twitterze linia lotnicza odpowiedziała na krytykę, mówiąc, że loty będą prowadzone przez spółkę Abu Dhabi, która jest zarejestrowanym przewoźnikiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, działającym zgodnie z przepisami państwa Zatoki Perskiej.

Jak poinformował Reuters, Wizz Air zawiesił obecnie plany wznowienia lotów z rosyjskiej stolicy do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w związku z coraz mocniej rosnącą krytyką wcześniejszej decyzji.

W piątkowym oświadczeniu odraczającym loty aż do odwołania, Wizz Air nie wspomniał jednak o olbrzymiej krytyce ich pierwotnej decyzji w mediach społecznościowych, która wzywała nawet do bojkotu linii lotniczych, ale odniósł się jedynie do „problemów z łańcuchem dostaw w branży”.