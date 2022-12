Wizz Air, najszybciej rozwijająca się i najbardziej zrównoważona linia lotnicza w Europie, ogłasza dzisiaj dodanie dwóch nowych tras z Polski do Tirany w Albanii.

Nowe połączenia z Gdańska i Poznania będą obsługiwane dwa razy w tygodniu (Gdańsk: czwartek i niedziela oraz Poznań: wtorek i sobota).

Bilety na nowe trasy zaczynają się od 119 zł.

Są już dostępne już w sprzedaży na stronie wizzair.com lub za pośrednictwem mobilnej aplikacji.

Albania jako jeden z krajów bałkańskich jest coraz częściej wybieranym przez entuzjastów podróży kierunkiem, ze względu na połączenie krajobrazów: morskiego i górskiego, a także bogatę ofertę kulinarną i...znakomitą albańską kawę. Tirana, stolica Albanii, to piękne i urokliwe miasto, w którym kosmopolityczny i małomiasteczkowy klimat spotyka się z gorącym życiem nocnym. Od plaż nad Morzem Adriatyckim dzieli Tiranę mniej niż godzina drogi samochodem.

Wizz Air rozpoczął działalność w Polsce w maju 2004 roku. Od tego czasu linia lotnicza przewiozła prawie 63,7 mln pasażerów i przez 18 lat odnosiła sukcesy. Dzięki dzisiejszemu ogłoszeniu Wizz Air oferuje na polskim rynku siatką ponad 190 tras obsługiwanych przez najnowocześniejszą flotę samolotów na 11 lotniskach w kraju. Wizz Air pozostaje zaangażowany w rozwój w Polsce.

W ciągu 11 miesięcy 2022 roku Wizz Air przewiózł ponad 6,8 mln. pasażerów na niskokosztowych trasach do i z Polski. Wraz z dwoma nowymi połączeniami - z Gdańska i Poznania do Tirany w Albanii, Wizz Air oferuje z Polski 83 miejsca docelowe do 27 krajów. Pasażerowie z Polski mogą podróżować miedzy innymi do: Barcelony, Bari, Lanzarote, Reykjaviku, Maroka, Lizbony, Abu Dhabi, Werony i wielu innych miejsc.

Cieszymy się, że możemy ogłosić dwie nowe, ekscytujące trasy z Polski. Dodając połączenia z Gdańska i Poznania do Tirany w Albanii, oferujemy naszym klientom z Polski jeszcze więcej możliwości. To z pewnością korzystnie wpłynie na rozwój branży lotniczej i turystycznej w regionach, a pasażerom z Poznania i Gdańska umożliwi niskokosztowe podróże z WIZZ. Jestem przekonana, że dzięki nowym atrakcyjnym miejscom w ofercie oraz doskonałej jakości obsługi na pokładzie, pasażerowie zyskają więcej możliwości spędzenia wspaniałych wakacji - mówi Evelin Jeckel, Network Officer w Wizz Air.

