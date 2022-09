Linia lotnicza Wizz Air wraca do Łodzi i otwiera regularne połączenie do Londyn Luton.

Samolot przewoźnika wystartują z Łodzi 13 grudnia.

Samoloty linii Wizz Air latały już z Łodzi w latach 2010-2013.

Obsługiwały wówczas kierunki do Dortmundu, do Londyn Luton oraz, przez krótki czas, Sztokholmu Skavsta.

Po prawie dziesięciu latach i trwających wiele miesięcy negocjacjach, przewoźnik zdecydował o powrocie na łódzkie lotnisko.

– To mały krok dla europejskiej awiacji, ale wielki dla Łodzi i łódzkiego lotniska. Powrót linii Wizz Air przyczyni się nie tylko do wzrostu liczby pasażerów w tym i kolejnych latach, ale już teraz jest silnym sygnałem dla polskiego i europejskiego rynku lotniczego, że Łódź na poważnie wchodzi do gry. Końcówka roku zapowiada się zatem fantastycznie! W czerwcu ogłosiliśmy trzy nowe połączenia z Łodzi do Alicante, Brukseli Charleroi i Mediolanu Bergamo. Dziś z dużą radością wraz z przewoźnikiem ogłaszamy połączenie do Londynu Luton. Nad jego uruchomieniem pracowaliśmy całym zespołem przez kilka miesięcy dopingowani przez sympatyków lotniska, którzy nie mogli się doczekać powrotu samolotów w różowych barwach na łódzkie niebo. Jesteśmy przekonani, że to dopiero początek współpracy z linią lotniczą – mówi dr Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź.

Lotnisko Łódź z dodatkowymi pasażerami

– Nowe połączenie Wizz Air do Londynu Luton spowoduje, że obsłużymy dodatkowe 35 tysięcy pasażerów rocznie. Jeśli dodamy do tego nowe kierunki linii Ryanair oraz letnie czartery, które w 2023 roku zapowiadają się jeszcze lepiej, niż w tym sezonie, to spodziewamy się najlepszego wyniku od blisko dekady pod względem obsłużonych pasażerów – mówi Artur Fraj, Dyrektor Generalny Portu Lotniczego w Łodzi.

