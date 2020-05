Władysław Grochowski: Czuję, że to jest mój czas

Branża hotelowa jest jedną z tych, które zostały najmocniej dotknięte w czasie pandemii. Jak COVID-19 wpłynął na sytuację Grupy Arche?

Oczywistym jest, że cała sytuacja ogromnie wpływa na naszą sieć, jeżeli hotele są zamykane i ich działalność schodzi praktycznie do zera. Za kwiecień jeden z naszych hoteli na szczęście miał zysk, reszta wygenerowała straty. Dokładamy do działalności ok. 2-3 mln, ale nie mam wątpliwości, że przetrwamy. Jest to na pewno nowe doświadczenie w życiu. Jestem już jednak w takim wieku, że wiele mnie nie zaskoczy.

Nie z takich opresji się wydostawałem, podbudowany i z nowymi doświadczeniami. Wiele lat byłem sadownikiem, w branży, gdzie czeka się wiele miesięcy, a jedna mroźna wiosenna noc potrafi zatrzymać cały biznes na rok. Myślę, że teraz nie będziemy musieli czekać aż tyle na powtórny rozruch.

Niektórzy jednak oczywiście mniej lub bardziej ucierpieli. Z częścią pracowników, zwłaszcza tych na umowę-zlecenie, rozstaliśmy się, mam nadzieję, że tylko na jakiś czas. Część przeszła na ¾ etatu, część na pół etatu, część na urlopy bezpłatne. Podchodziliśmy do całej sytuacji bardzo indywidualnie.

Dyrektorzy dostali zadanie, aby „zejść z kosztów” i obecnie ponosimy tylko połowę dotychczasowych kosztów operacyjnych. Zostały też zawieszone umowy z firmami, z którymi współpracujemy. Przez kilka najbliższych miesięcy będziemy też wprowadzać pewne zmiany usprawniające organizację i zarządzanie.

Na pomoc państwa specjalnie nigdy nie liczyłem. Zawsze ciekawsze było dla mnie to, żeby włączyć myślenie. Pojawiły się nowe pomysły, nowe projekty i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy więcej ludzi zatrudniać niż zwolniliśmy. Kiedy inni ograniczają działalność, ja czuję, że będziemy przyspieszać. To tylko chwila zatrzymania się czy cofnięcia, ale jeszcze może w tym roku będziemy na nowo zatrudniać. Czuję, że to jest mój czas, ponieważ zazwyczaj bardzo dobrze się poruszam w takich trudnych sytuacjach.

Co Grupie Arche przyniesie najbliższa przyszłość? Czy Państwa hotele są już otwarte?

Wszystkie, z wyjątkiem dwóch, hotele Grupy Arche są już otwarte. Rezerwacji gości przybywa i mamy nadzieję, że stopniowo będzie przybywać coraz więcej. Za kilka dni wychodzi nasza kampania reklamowa „Bądź patriotą, zostań w Polsce”, z czego bardzo się cieszę, ponieważ zawsze stawialiśmy na świadomą turystykę. To jest ten moment, kiedy możemy więcej pieniędzy zostawiać w Polsce. Jako społeczeństwo jesteśmy ciągle „na dorobku” i taka sytuacja przyszła szybciej niż się spodziewałem. Do tej pory niektóre nasze hotele czasami funkcjonowały nieco w oderwaniu od lokalnego kolorytu, teraz jednak chcemy poznać lepiej kulturę, historię, ludzi, lokalnych producentów żywności, dostawców. Chcemy iść w kierunku lokalności, pomóc odkrywać Polskę na nowo. Cieszę się, że możemy w tym uczestniczyć.

