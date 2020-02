Władze Sopotu ostrzegają przed wizytami w klubach go-go. Akcja obejmie hotele i gdańskie lotnisko

Ostrzeżenia o niebezpieczeństwach wynikających z wizyt w klubach go-go pojawiły się dzisiaj na ulicach Sopotu. Kubiki ustawione w pobliżu klubów są dwujęzyczne, można na nich przeczytać m.in. fragmenty artykułów ze skandynawskiej i brytyjskiej prasy oraz dane sopockiej Policji. Przechodnie mogą przeczytać, że w tych lokalach klienci narażeni są na bardzo wysokie rachunki. To część miejskiej kampanii informacyjnej.

Na terenie miasta, obok klubów, zostały ustawione cztery kubiki informujące o niebezpieczeństwach wynikających z odwiedzania tego typu miejsc. Na czterech powierzchniach każdego z tych nośników wydrukowane jest (po polsku i angielsku) ostrzeżenie przed skutkami wizyty w takich klubach, a także fragmenty artykułów na ten temat, pochodzące ze skandynawskiej i brytyjskiej prasy oraz portali internetowych. Widnieje też informacja o 34 ubiegłorocznych zgłoszeniach o możliwości popełnienia przestępstwa i rachunku na 128 tys. zł, który wystawiony został jednemu z klientów (dane sopockiej Policji).

Kubiki stanęły przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i Obrońców Westerplatte, skrzyżowaniu Boh. Monte Cassino i ul. Haffnera, oraz na placu Przyjaciół Sopotu – nieopodal budynku należącego do Społem (obok dawnej Algi) i obok wejścia do Multikina.

– Mieszkańcy Sopotu i turyści, wszyscy mają prawo do uczciwego traktowania w każdym lokalu w mieście. Nie chcemy klubów go-go w Sopocie, nie chcemy by były one wśród turystów zagranicznych reklamą ruchu turystycznego w Polsce. Kubiki są ostrzeżeniem dla mieszkańców i turystów, aby zastanowili się nad tym gdzie wchodzą i przez kogo są obsługiwani – powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Kubiki zostały ustawione w ww. miejscach w czwartek, 27 lutego, około godziny 8.00. Niecałą godzinę później doszło do próby usunięcia takiego nośnika przez pracownika jednego z klubów. Został on zauważony dzięki czujności operatora miejskiego monitoringu. Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej ujął go w trakcie demontażu, na gorącym uczynku, i przekazał sopockiej Policji.

W ramach akcji informacyjnej, oprócz kubików pojawią się również ulotki ostrzegające turystów przed klubami go-go. Trafią do Informacji Turystycznej, na gdańskie lotnisko i do sopockich hoteli.