Właściciel Primavery przejmuje kolejny hotel w Jastrzębiej Górze

Równocześnie spółka podpisała umowę przedwstępna umożliwiającą zakup nieruchomości. Firma Drejk Kaźmierczak planuje w ciągu 2 lat sfinalizować zakup hotelu i rozpocząć prace modernizacyjne, aby docelowo podwyższyć kategoryzację Hotela Astor do pięciu gwiazdek. Hotel powiększy się do ok. 250 pokoi (obecnie 118 pokoi) oraz o park wodny, centrum SPA oraz nowe centrum konferencyjne.

Drejk Kaźmierczak sp.j. to rodzinna firma z polskim kapitałem działająca w branży hotelarskiej. Hotel Astor będzie drugim obiektem w portfolio spółki.