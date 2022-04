Włoskie gospodarstwa agroturystyczne skradły serca Polaków

Roter Hahn w Południowym Tyrolu proponuje wypoczynek w duchu slow life.

Wypoczynek w Tyrolu jest okazją do degustacji lokalnych przysmaków.

Przed pandemią Roter Hahn odnotował 35 proc. więcej polskich turystów.

Osoby przyjeżdżające do Południowego Tyrolu, poza degustacją regionalnej kuchni, chcą też poznawać miejscowe zwyczaje i kulturę - chętnie przebywają z tutejszymi mieszkańcami, aby w pełni poczuć klimat odwiedzanego miejsca. Region obfituje w niezwykłą kulturową różnorodność: austriackie wpływy i alpejski klimat łączą się z włoskim stylem życia i sprawiają, że Południowy Tyrol jest tak wyjątkowy.

Co więcej, w tym rejonie czas po prostu płynie wolniej. Można tu odpocząć w duchu slow life oraz cieszyć się bliskością natury i tradycyjnymi potrawami, które serwują gospodarze. Z chęcią uczą oni gości jak przyrządzać tamtejsze specjały podczas wspólnego gotowania. Takie autentyczne doświadczenie Południowego Tyrolu było jedną z głównych myśli przyświecających idei zrzeszenia 1600 gospodarstw pod marką Roter Hahn (z niem. Czerwony Kogut). Gospodarze oferują noclegi w swoich domach z zapierającymi dech w piersiach widokami na góry i pokazują, jak wygląda codzienne życie w alpejskim gospodarstwie.

- Cieszymy się, że właśnie taka forma wypoczynku przypadła do gustu turystom z Polski – w 2019 roku, przed pandemią, odwiedziło nas o 35 proc. więcej Polaków niż rok wcześniej. To bardzo wysoki wzrost w porównaniu z innymi narodowościami przyjeżdżającymi do regionu. Z kolei podczas pandemii, kiedy unikano zatłoczonych popularnych kurortów, agroturystyki Roter Hahn okazały się idealnym miejscem na wypoczynek z dala od tłumu turystów. Z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie nowy sezon i mamy nadzieję, że będziemy gościć w naszych stronach jeszcze więcej osób z Polski – mówi Sonja Kaserer z działu marketingu Roter Hahn.

Bliskość Dolomitów i gwarancja słonecznej pogody

Niezwykłe widoki na Dolomity pomogą wyciszyć myśli, wypocząć i odprężyć umysł, z kolei ciało będzie czerpało korzyści ze świeżego powietrza, wysokiej jakości domowego jedzenia, a także zdrowej dawki sportu. Każda pora roku daje inne możliwości spędzania czasu w otoczeniu pięknej, alpejskiej przyrody.

Włoski raj dla miłośników górskich wędrówek

To raj dla miłośników górskich wędrówek, kolarstwa, jazdy konnej czy sportów zimowych. Wiele obiektów sportowych znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie agroturystyk spod znaku Czerwonego Koguta. Goście mogą skorzystać też z dobrodziejstw natury w wiejskich spa, które znajdują się w wybranych gospodarstwach. W ich ofercie można znaleźć kąpiel w sianie, mleku czy w miękkiej owczej wełnie, masaże, kuracje oczyszczające i ćwiczenia relaksacyjne.

- Co więcej, Południowy Tyrol rozwiązuje jedną z głównych obaw urlopowych Polaków - troskę o pogodę. Ponad 300 słonecznych dni w roku sprawia, że śmiało można przygotować się na aktywności na świeżym powietrzu i zwiedzanie okolicy – dodaje Sonja Kaserer.

Niesamowite widoki, wielka gościnność mieszkańców oraz bogactwo kulturowe sprawiają, że Południowy Tyrol jest miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Marka Roter Hahn zrzesza ponad 1,6 tys. gospodarstw wiejskich z terenu Południowego Tyrolu. Wszystkie oznaczone są charakterystycznym znakiem Czerwonego Koguta. W ramach Roter Hahn działalność prowadzona jest w czterech segmentach: agroturystyka, wiejskie gospody i gospody u winiarzy, wyroby z Południowego Tyrolu, a także rzemiosło ludowe.