Od 31 października działa Hyatt Place Kraków. Nowy hotel przy Błoniach w Krakowie ma murale na ścianach, 4-gwiazdki, ofertę dla turystów z dziećmi i dla gości biznesowych.

Po 10 latach nieobecności, marka Hyatt powróciła do Polski.

Otworzyła 4**** Hotel Hyatt Place Kraków leżący przy Błoniach.

Obiekt ma 216 pokoi i 150 mkw. powierzchni konferencyjnej.

Wystrój jest utrzymany w konwencji "urban jungle".

Na ścianach są żartobliwe murale i hasła.

Wnętrza hotelu zaprojektowała wrocławska pracownia MIXD.

Projekt zrealizowała spółka Trust Us.

Operatorem obiektu jest Hotel Professionals Management Group.

Hotel Hyatt Place Kraków posiada 216 nowoczesnych pokoi i 150 mkw. powierzchni konferencyjnej.

Realizacja projektu zajęła nam ok. 8 miesięcy. Wykonaliśmy i dostarczyliśmy ponad 2.5 tys. sztuk mebli oraz, wspólnie z Pofawe - naszym partnerem w kwestiach tekstylnych, ok. 6 tys. m.b. tkanin w dekoracjach okiennych – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu spółki Trust Us, specjalizującej się w realizacjach wnętrz obiektów komercyjnych.

Obiekt jest utrzymany w konwencji "urban jungle".

Silną inspiracją była tu sama lokalizacja hotelu: położonego tuż przy krakowskich Błoniach – zielonych płucach miasta, a jednocześnie tak bliskiego wszelkim miejskim atrakcjom grodu Kraka – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor artystyczny MIXD.

Charakterystycznym i żartobliwym elementem wystroju jest hasło „na pole”, ukryte przemyślnie we wnętrzach pokoi.

To nawiązanie do lokalnej gwary i zachęta do eksplorowania atrakcji Krakowa.

W pobliżu znajduje się przecież:

Rynek Główny,

Zamek Królewski na Wawelu,

Muzeum Narodowe,

Kopiec Kościuszki.

Wnętrza Hyatt Place Kraków.

drewno orzechowe,

piaskowiec,

trawertyn,

polerowany, jasny beton

nietuzinkowe, indywidualnie zaprojektowane lampy,

kotary z łańcuszków zdobionych nadrukami,

Konserwatywny i dziki: w Hyatt urban jungle w Krakowie

Charakteru wnętrzom hotelunadały prawdziwie unikalne materiały i dodatki wysokiej jakości:

Hasłem przewodnim projektu wnętrz Hyatt Place Kraków jest „urban jungle”.

Nie brakuje materiałów, rozwiązań i detali kojarzonych z wielkomiejską architekturą, np.:

betonu,

stali,

siatek,

neonów.

z drugiej – w kolorystyce wnętrz dominuje stonowana elegancja:

szlachetny brąz orzechowego drewna,

zieleń,

akcenty fioletu.

Hasłem przewodnim projektu wnętrz Hyatt Place Kraków jest „urban jungle”. Hyatt Corporation w Krakowie

W pokojach dominuje spokojna kolorystyka.

Sprzyja odpoczynkowi podróżujących.



W częściach wspólnych żywe, barwne akcenty ożywiają hotel i przyciągają uwagę.

Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy zrealizować projekt hotelu zlokalizowanego w tak prestiżowej części Krakowa. Głównym założeniem projektu było stworzenie wnętrz przyjaznych zarówno rodzinom z dziećmi, jak i gościom biznesowym - mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu spółki Trust Us, specjalizującej się w realizacjach wnętrz obiektów komercyjnych.

Kolorystyka sprzyja odpoczynkowi podróżujących.

Realizacja obejmowała :

meble i zabudowy w pokojach i łazienkach,

korytarze,

przestrzenie ogólne,

sale konferencyjne,

recepcję,

część gastronomiczną.

W częściach wspólnych znalazły się meble wolnostojące autorstwa renomowanych włoskich producentów.

Wśród materiałów dominuje:

drewno,

kamień naturalny na blatach,

płyta meblowa w wersji compact,

zielony marmur.

Toaleta Hyatt Place Kraków. Ściany zdobią murale

Murale autorstwa Karola Banacha to wizualne opowieści pełne krakowskich legend i historii m.in. o:

Smoku Wawelskim,

Lajkoniku,

obwarzankach.

Bogate zdobienie ścian to poniekąd kolejna miejscowa tradycja.

Poczynając od arrasów wawelskich, a na wnętrzu Jamy Michalikowej kończąc.

Hyatt Corporation w Krakowie



Hyatt jest światową siecią hotelową należącą do Hyatt Corporation.

W jej skład wchodzi łącznie ponad 400 wysokiej klasy obiektów, zlokalizowanych na sześciu różnych kontynentach.

Po 10 latach nieobecności, marka Hyatt powróciła do Polski, potwierdzając tym samym zaangażowanie w dalszy rozwój swojej marki w Europie.

Wnętrza hotelu zaprojektowała wrocławska pracownia MIXD

Projekt zrealizowała spółka Trust Us

Operatorem obiektu jest Hotel Professionals Management Group.

