Województwo pomorskie objęte restrykcjami. Od 13 marca zamknięte hotele i ograniczenia w centrach handlowych

Województwo pomorskie dołączyło do Warmii i Mazur. Szef MZ zapowiedział w piątek na konferencji prasowej, że w województwie pomorskim zostaną wprowadzone te same obostrzenia, które obowiązują obecnie w województwie warmińsko-mazurskim. Jak dodał, obostrzenia zaczną obowiązywać w sobotę 13 marca i potrwają na razie do 20 marca, gdy rząd postanowi, co dalej.

Z uwagi na wysoką ilość zachorowań zamknięte będą hotele, zostanie ograniczona działalność galerii handlowych. Kina, teatry, muzea, galerie sztuki zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

- Obostrzenia zostaną wprowadzone 13 marca, co tydzień będą postanowienia, co dalej - zapowiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pierwszym województwem, do którego powróciły obostrzenia związane z koronawirusem było warmińsko-mazurskie Od 27 lutego nauka w klasach I-III wróciła do trybu zdalnego. Zamknięte zostały galerie, muzea, kina, hotele, korty, baseny i inne miejsca użyteczności publicznej.

W tym regionie średnia liczba nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców wyniosła 44,8 w ciągu ostatniego tygodnia. Teraz podobna decyzja zapadła wobec woj. pomorskiego, które tym razem również przekroczyło poziom 40 zakażeń na 100 tys. mieszkańców dziennie.

W pozostałych regionach sytuacja pozostaje na razie bez zmian.

- Będziemy co tydzień podejmować decyzję, co będzie działo się dalej - powiedział Niedzielski.