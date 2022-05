Wojna napędza hotelom ruch dobroczynny, ale hamuje komercyjny

Cudzoziemcy kojarzą nasz kraj z wojną w Ukrainie. Odwołują i przesuwają konferencje. Obłożenie komercyjne hoteli wynosi od 30 do 34 proc.

W najgorszej sytuacji są obiekty na ścianie wschodniej: na Podlasiu czy w woj. warmińsko-mazurskim. Nie narzekają natomiast hotele sieciowe dużych miast, w których pokoje dla uchodźców wynajęły korporacje.

Niebezpieczna prognoza mówi, że polska rodzina - decydując się na jeden wakacyjny wyjazd - wybierze kierunek zagraniczny, ponieważ wakacje w Polsce raczej nie stanieją, tylko zdrożeją i to bardziej niż te zagraniczne, ponieważ inflacja w Polsce należy do najwyższych w Europie.

Czy wojna w Ukrainie, napędzając ruch dobroczynny w polskich hotelach, nie hamuje jednocześnie komercyjnego?

Elżbieta Lendo, prezes Polskich Hoteli Niezależnych oraz prezes Willa Port w Ostródzie i Term Warmińskich: Jeszcze w styczniu mieliśmy nadzieję na odrodzenie ruchu hotelowego po pandemii, na co bardzo czekaliśmy, ale już w lutym wojna w Ukrainie wstrzymała nam biznes. Dziś oczywiście numerem jeden w naszych obiektach są noclegi dobroczynne. Obłożenie nam bardzo spadło, szczególnie jeśli chodzi o zaplecze konferencyjne. Organizatorzy odwołują wydarzenia lub je przesuwają.

Ze względu na wojnę?

Widzimy przede wszystkim jak bardzo wojna w Ukrainie wpływa na decyzyjność Polaków, którzy - podobnie jak w czasie pandemii - o kierunku urlopu decydują teraz w ostatniej chwili. Turysty zagranicznego nie ma u nas prawie w ogóle. Nie da się ukryć, że jesteśmy kojarzeni z wojną w Ukrainie. Turyści z zagranicy boją się tej napiętej sytuacji. Szczególnie trudną sytuację mają obiekty na ścianie wschodniej: na Podlasiu czy w woj. warmińsko-mazurskim. Tam napięcie jest bardzo mocno wyczuwalne. Jeśli zaś chodzi o gości biznesowych, to marcowe i kwietniowe eventy zostały odwołane, a czerwcowe przesuwają się na wrzesień. Obłożenie komercyjne w naszych obiektach wynosi od 30 do 34 proc. Jest to bardzo trudna sytuacja dla hoteli.

Na to nakłada się drożyzna, prawda?

Oczywiście czujemy rosnącą inflację i wzrosty kosztów utrzymania obiektów, ale to nie wszystko. Grozi nam to, że sektor hotelowy będzie pierwszą ofiarą tej drożyzny, dlatego, że nasi goście – w ramach koniecznych oszczędności – w pierwszej kolejności zrezygnują z wakacji czy tez wyjazdu weekendowego do hotelu. Niebezpieczeństwem jest to, że polska rodzina decydując się na jeden wakacyjny wyjazd, wybierze kierunek zagraniczny, ponieważ wakacje w Polsce raczej nie stanieją, tylko zdrożeją i to bardziej niż te zagraniczne, ponieważ inflacja w Polsce należy do najwyższych w Europie. Zawsze staram się być optymistką, ale dzisiaj muszę przyznać, że czuję oddech niepewności na plecach. Póki co ta najbliższa przyszłość rysuje się trochę w ponurych barwach.

Czy uchodźcy nadal mieszkają w hotelach za darmo?

Tak. Z części obiektów, które mają gości, uchodźcy są relokowani do ośrodków rządowych. Wiele z nich w ogóle jeszcze nie otrzymało tzw. 40+, a niektórzy nawet nie złożyli wniosku o tę refundację. Z jednej strony hotelarze chcą pomóc z dobroci serca, a drugiej – wiadomo, że ta kwota niewiele pokrywa. W każdym razie sytuacja jest taka, że hotele są ostatnią branżą, która wyjdzie z pandemii, a jednocześnie pierwszą, która tuż po wybuchu wojny w Ukrainie wyciągnęła pomocną dłoń.

Podobno wiele hoteli jednak ma pełne obłożenie komercyjne, dzięki temu, że korporacje wykupiły w nich pokoje dla uchodźców?

Tak, ale to dotyczy dużych miast, głównie Warszawy, Wrocławia czy Gdańska oraz dużych sieciowych hoteli. Obiekty w mniejszych miejscowościach nie są brane pod uwagę przez korporacje międzynarodowe. Pamiętajmy, że są jeszcze hotele w strefie stanu wyjątkowego, przy granicy z Białorusią, które w ogóle nie mogą pracować i przyjmować gości. Obiekty te nie dostały jeszcze obiecanej rekompensaty.

Jak w tej sytuacji wyglądała majówka?

Nie odczuliśmy szturmu na termin majówkowy. W moich hotelach resortowych borykamy się ze ściągnięciem gości. Wiem, że nawet nad morzem jest z tym kłopot. Jeśli słyszę, że pierwszy raz od 21 lat nie udało się sprzedać majówki nad Bałtykiem, to naprawdę nie jest dobrze. Myślę, że to przez inflację i wysokie ceny oraz niestabilną sytuację w kontekście geograficznym.

Czyli nawet krajowa turystyka, którą cieszyliśmy się w zeszłym roku, nie ratuje sytuacji?

Zdecydowanie nie. Zaznaczę tylko, że nie chodzi o wygórowane ceny hoteli, bo porównanie tych tegorocznych ze stawkami sprzed dwóch lat pokazuje, że są takie same, a inflacja szybuje. W takiej sytuacji zysk jest znacznie mniejszy. Weszliśmy w taki punkt, w którym goście zaczęli wyraźnie oszczędzać. Wyższe raty kredytów, wyższe koszty utrzymania, a na czym najprościej oszczędzać? Właśnie na turystyce i wyjazdach.

A konferencje?

Niestety większość tych zagranicznych jest przesuwana na odleglejsze terminy ze względów bezpieczeństwa. Nieustannie apeluję o to, by jednak nie rezygnować z wydarzeń biznesowych. Musimy pracować, by móc pomagać. Jeśli zaczniemy odwoływać wydarzenia, to nie będziemy mieli środków na wspieranie uchodźców. Niestety, korporacje w obliczu wojny, ograniczają wyjazdy biznesowe do minimum, albo je odwołują. To o tyle bolesne, że właściwie ruch biznesowy nie zdążył jeszcze wrócić do przedpandemicznego poziomu. Podobnie jest turystyką przyjazdową. Przywołam tu Kraków, który jeszcze nie odzyskał normalnego poziomu ruchu cudzoziemców. Teraz - przez wojnę też to się nie uda, albo z wielkim trudem. Obawiam się, że rok 2022 będzie trudniejszy od pandemii.

Jak zamierzacie poradzić sobie z drożyzną? Czy ewentualna podwyżka cen może pokryć te wzrosty?

Tego się nie da zrobić. Mamy 30-procentowy wzrost kosztów surowców i mediów - od 150 proc. do nawet 700 proc. Cena za pokój nie może pójść aż tak do góry, bo nikt z takiej oferty nie skorzysta. Jedyne co możemy zrobić, to oszczędzać na dodatkowych atrakcjach, szukać nowych rozwiązań. Jesteśmy dzisiaj jak połamane kredki, dotknięci kryzysem pandemii, skutkami działań wojennych, ale pamiętajmy że połamane kredki również kolorują…

Czy nowe inwestycje zostaną zamrożone?

Myślę że tak, o ile już to się nie dzieje, bo przecież nadal hotelarstwo jest uznawane przez banki za branżę zagrożoną. Nawet nasi pracownicy mają problemy z uzyskaniem kredytów mieszkaniowych. Dochodzi do tego, że osoby pracujące w hotelach rezygnują z pracy w naszej branży. Banki traktują hotele jako sektor wysokiego ryzyka. Czas pandemii pokazał, że przez jedenaście miesięcy nie prowadziliśmy działalności operacyjnej administracyjnie, więc nie możemy, a nawet nie jest to możliwe, by szybko się odbudować, np. czterokrotnie podnosząc stawki za noc. Wychodząc z jednej klątwy, weszliśmy w drugą.

Mimo tej trudnej sytuacji Polskie Hotele Niezależne, choć same się próbują odbudować, zgłosiły chęć pomocy Ukrainie i wstąpiły do Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jaką widzicie dla siebie rolę w odbudowie Ukrainy?

Chcemy pomagać osobom z ukraińskiej branży turystycznej znaleźć pracę w Polsce. Szkolimy, zatrudniamy w swoich obiektach. Zależy nam na tym, aby nie porzucili branży hotelarskiej. W ten sposób zamierzamy się przygotować do odbudowy tamtejszego rynku już po zakończeniu działań wojennych, także poprzez wspólną promocję czy organizację wydarzeń i wsparcie w bieżącej działalności.

Tymczasem na horyzoncie mamy wakacje. Będą lepsze od majówki?

Za wcześnie jest, żeby cokolwiek prognozować – mamy zaledwie pojedyncze rezerwacje. Jeszcze czerwcówka nie jest sprzedana. Okienko rezerwacyjne skróciło się maksymalnie nawet do dwóch tygodni. Na przykład o weekendowych przyjazdach dowiadujemy się w środę lub w czwartek. To bardzo utrudnia pracę, bo wiele rzeczy trzeba robić na ostatnią chwilę. Dwa lata temu taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Dziś uczymy się nie panikować.