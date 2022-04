Wojna w Ukrainie odciska piętno na lotnictwie

Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Rosją dla większości przewoźników oznacza, że operacje szczególnie do Japonii, Korei Południowej i Chin muszą przebiegać korytarzem przez Biegun Północny albo przez Bliski Wschód, co implikuje dużo wyższe koszty i wydłuża czas przelotów – powiedziała podczas EEC 2022 Olga Palec-Furga, Country Manager, R-BAG Poland.

– Jako przykład podam trasę z Helsinek do Tokio, która do niedawna trwała niespełna 9 godzin, w tej chwili trwa prawie 13 godzin. To dłużej o cztery godziny- zauważa Olga Palec-Furga, Country Manager, R-BAG Poland. Dodaje, że z uwagi na zamknięcie korytarza syberyjskiego widoczne jest też wyhamowanie tempa rozwoju przewoźników lotniczych w kierunkach azjatyckich. Linie British Airlines, które niedawno planowały uruchomienie trasy z Londynu do Tokio, zrezygnowały z tych planów ze względu na to, że rejsy te byłyby wysoko nieodchodowe.

Olga Palec-Furga Country Manager, R-BAG Poland Sp. z o.o.

- Zestawiając to z problemami na nowym jedwabnym szklaku, mimo pozornej normalności, deklarowanej przez wielu spedytorów, odchodzi się od wykorzystania tej drogi do eksportu i importu towarów - uważa Olga Palec-Furga. Gruzja, Azerbejdżan, Turcja i Kazachstan podpisały niedawno czterostronną deklarację o Transkaspijskim Korytarzu ze Wschodu na Zachód. - To część nowego jedwabnego szlaku łączącego Chiny i Turcję. Trasa ta wiedzie przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję i następnie Morzem Czarnym do Rumunii, dalej przez Węgry, Słowację, Czechy dociera do Mannheim w Niemczech, omijając w ten sposób Rosję, ale i niestety Polskę – podkreśliła Olga Palec-Furga.

– Widzimy jednocześnie rosnące zainteresowanie przewoźnikami niskokosztowymi, także w modelu self connection, czyli łączenia kilku segmentów podróży na własną odpowiedzialność pasażerów - wyjaśnia.

Podkreśla, że pandemia spowodowała spadek podróży służbowych i zastępowanie ich spotkaniami on-line. - Do tego dochodzi słabnące, na skutek wojny w Ukrainie, zainteresowanie turystów Polską, co powoduje utrudnienia w odbudowaniu ruchu lotniczego i sektora lotniczego – podsumowuje Olga Palec-Furga.

Dziś rozpoczęła się 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (25-27 kwietnia, www.eecpoland.eu).