Workation jako benefit? Korporacyjny wynajem apartamentów wakacyjnych zyskuje zwolenników

Sun & Snow reaguje na rosnąca popularność zjawiska workation i dostosowuje swój voucher do potrzeb zmieniającego się w błyskawicznym tempie rynku pracy i benefitów pozapłacowych.

Dzięki ofercie Sun & Snow, firma może wysłać pracownika do ciekawego kurortu, gdzie przez kilkanaście dni, będzie on pracował zdalnie, a po godzinach pracy, będzie miał możliwość skorzystania z atrakcji turystycznych.

Tego rodzaju benefity mogą być wykorzystywane przez firmy np. jako forma nagrody dla najlepszych pracowników lub bardzo atrakcyjny czynnik motywacyjny.

Według raportu wydanego przez firmę Gartner, do końca 2021 roku, 51 procent wszystkich pracowników, którym do wykonywania swoich obowiązków potrzebny jest jedynie komputer, będzie pracować zdalnie. Dla porównania w 2019 roku było to tylko 27 procent. Biorąc pod uwagę fakt, że wraz z pracą zdalną, wiele benefitów straciło sens, pracodawcy i działy HR nie przestają poszukiwać nowych sposobów podtrzymania motywacji pracowników. Firma Sun & Snow, która zajmuje się wynajmem apartamentów wypoczynkowych, wprowadziła w ostatnim czasie rozwiązanie oparte o popularne Sun & Snow, które mogą być ciekawą alternatywą dla klasycznej pracy zdalnej.

- Wiemy, że po ponad półtorarocznym home office, pracownicy czują się niesamowicie zmęczeni. Domowe warunki nie zawsze pozwalają na efektywną pracę, a często nawet ją uniemożliwiają. Pogodzenie służbowych i prywatnych obowiązków, czasami na ograniczonej przestrzeni, wywołuje wiele negatywnych skutków, a ich eliminacja leży zarówno w interesie pracowników, jak ich pracodawców. W związku z tym coraz częściej obserwujemy trend polegający na wynajmie apartamentów przez firmy oraz przeznaczeniu ich do pracy zdalnej, oferując w ten sposób swoim pracownikom odskocznię od codzienności i możliwość uprawiania turystyki w czasie wolnym. W naszej ofercie znajdują się apartamenty, które doskonale się do tego nadają. Oprócz możliwości prywatnej rezerwacji oferujemy również vouchery, które stanowią świetny benefit finansowany z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – mówi Mariola Skorupa, Product Manager w Grupie Sun & Snow.

