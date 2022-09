Spółka Rafin, wrocławski deweloper i właściciel Zabytkowych Hoteli Wrocławia, podpisała umowę franczyzową z siecią Marriott International. W ramach współpracy w Pałacu Hatzfeldów, należącym do firmy Rafin, powstanie hotel Autograph Collection.

Jak informowaliśmy, spółka Rafin wygrała przetarg na zabytkowy Pałac Hatzfeldów, czyli dawną siedzibę BWA przy ul. Wita Stwosza 31/32 we Wrocławiu.

Po 9 miesiącach intensywnych prac i analiz - zgodnie z deklaracjami po wygranym przetargu - Rafin w sierpniu 2022 roku podpisał umowę

franczyzową z firmą Marriott International. Odbudowa i przygotowanie wnętrz pałacu będzie nadzorowana przez partnera, zgodnie z autorskim , wspólnie przygotowanym projektem z segmentu premium.

Spółka Rafin ma w portfolio ukończone rewitalizacje Hotelu Europejskiego oraz Hotelu Piast, a obecnie realizuje odbudowę zabytkowego Hotelu Grand. Obiekty te, w planie z renowacją Hotelu Polonia, tworzą nowy obraz zabytkowej tkanki miasta w rejonie ul. Piłsudskiego.

Od momentu zakupu Pałacu Hatzfeldów było wiadomo, że obiekt odzyska swój dawny, historyczny blask.

Firma Rafin ma w swoim portfolio rewitalizacje kilku zabytkowych obiektów, a w koncepcji przetargowej postawiła właśnie na odtworzenie tak istotnego dla okolic wrocławskiego Rynku zabytku, deklasując konkurentów, którzy widzieli w tym miejscu stworzenie nowoczesnej funkcji usługowo – handlowej. Niewiadomą pozostała kwestia implementacji funkcji hotelowej w obiekcie.

Naszym celem jest odbudowa Pałacu Hatzfeldów przy zachowaniu kluczowych parametrów pierwowzoru pozwalających na zaimplementowanie w obiekcie funkcji hotelowej. Rewitalizacja Pałacu Hatzfeldów, unikalna ze względu na jego wartość historyczną, architekturę oraz lokalizację wymaga szczególnego, nacechowanego pietyzmem podejścia - podkreślał w 2021 roku Paweł Rojek, prezes spółki Rafin.

Ostatnie 9 miesięcy spółka Rafin poświęciła na dokładną analizę marek hotelowych z segmentu pięciu gwiazdek. Wybór marki – w tym przypadku – oznacza dopiero początek szerokiego zakresu prac projektowych i designerskich.

Marriott Autograph Pałac Hatzfeldow, mat.pras.

- Odwiedzaliśmy najlepsze hotele w Berlinie, Londynie i innych europejskich miastach i właśnie Autograph Collection wywarł na nas największe wrażenie. Nie chodzi tylko o poziom wykończenia, segment premium, wszechobecny luksus czy standard obsługi – bo te atrybuty odnaleźć można w wielu obiektach tej klasy - ale indywidualne przygotowanie autorskiego projektu hotelu w odniesieniu do jego wartości historycznej, w myśl idei Autograph Collection: Exactly like nothing else – podkreśla Grzegorz Rojek, prezes spółki Cohm należącej do grupy kapitałowej inwestora, odpowiedzialny za zarządzanie obiektami hotelowymi w portfolio wrocławskiego dewelopera.

Marriott Autograph, mat.pras.

Marka Autograph Collection to 266 działających hoteli w 44 krajach oraz kolejnych 91 hoteli, które są w przygotowaniu. Cechą charakterystyczną Autograph Collection, którą zdecydowała o wyborze tej marki dla Pałacu Hatzfeldów jest szacunek dla wartości historycznej adoptowanego zabytku, jak również unikalne dostosowanie do niestandardowych obiektów. Rozwiązania, zarówno w zakresie projektowym, wyposażenia i wystroju, gwarantujące najwyższy poziom obiektu wymagany przez Marriott International, przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonej, zabytkowej tkanki historycznej. Pozwala to na optymalne wykorzystanie potencjału takich obiektów poprzez podkreślenie ich indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru, wykorzystując dodatkowo walory architektoniczno-historyczne, a także zapewniając gościom niepowtarzalne wrażenia spędzania czasu w obiekcie historycznym.

- Cieszymy się i jesteśmy dumni ze inwestor wybrał Autograph Collection dla tak prestiżowego projektu jakim jest rewitalizacja Pałacu Hatzfeldów we Wrocławiu – komentuje Janusz Mitulski, starszy dyrektor ds. rozwoju na Europe Środkowo-Wschodnią sieci Marriott International.

Marriott Autograph, mat.pras.

Oprócz wspomnianego Berlina, Londynu czy Barcelony, obiekty Marriott International sygnowane Autograph Collection możemy znaleźć w Zamku Lieser czy Villi Rothschilda w Niemczech, Toledo w Hiszpani czy tez słynny Hotel Banke Opera przy Rue La Fayette w Paryżu. Dzięki wartości historycznej Pałacu Hatzfeldów oraz zaangażowaniu firmy Rafin i Marriott nadszedł właśnie czas na Wrocław.

- Pozycjonowanie oraz oryginalność obiektów Autograph Collection pozwoli podkreślić nieprzeciętne atuty tego unikalnego projektu – dodaje Mitulski.

Tworzenie koncepcji historycznej i skorelowanie z nią nowoczesnego brandingu i rozwiązań z segmentu premium pozostaje po stronie dedykowanej agencji brandingowej rekomendowanej przez Marriott International. W tym przypadku będzie to agencja, która stworzyła podobny obiekt w Berlinie. Ciekawostką jest także fakt, że Carl Gotthard Langhans jeden z twórców odbudowy Pałacu w XVIII wieku był później architektem Bramy Brandenburskiej w Berlinie.

Marriott Autograph, mat pras.

„Pałac Hatzfeldów, jego historia, zachowana zabytkowa tkanka, przedstawiona koncepcja odbudowy, a także standardy obsługi i zarządzania w hotelach aktualnie zarządzanych przez nas we Wrocławiu, były przedmiotem analiz, badań, weryfikacji i ostatecznej akceptacji celem wdrożenia i zaproszenia naszego obiektu do tego ściśle wyselekcjonowanego grona najlepszych hoteli na świecie. To nie jest tak, że każdy hotel z segmentu premium może podpisać umowę i zacząć współpracę z sieciom Marriott International pod brandem Autograph Collection. Jesteśmy dumni, że to właśnie Pałac Hatzfeldów i jego historia stworzą nową jakość na mapie polskiego rynku hotelarskiego ” – dodaje Grzegorz Rojek.

Pałac Hatzfeldów jako hotel

W Pałacu Hatzfeldów spółka Rafin zaimplementuje zupełnie nową funkcję hotelową ze 149 pokojami, salą balową, konferencyjną, centrum spa, basenem i siłownią oraz garażem podziemnym, jednak jego wnętrza architekturą nawiązywać będą do historycznych oryginałów.

Inwestor ma teraz plan na przywrócenie dawnego blasku oraz podniesienie jakości ulicy Wita Stwosza. Celem jest zrewitalizowanie zabytkowego ciągu komunikacyjnego prowadzącego turystów do Rynku, które osiągnięte zostanie poprzez renowację posiadanego i funkcjonującego już zabytkowego Hotelu Lothus (znajdującego się dokładnie naprzeciwko zakupionego Pałacu Hatzfeldów).

Spółka Rafin posiada bogate doświadczenie w rewitalizacji zabytkowych obiektów. Wszelkie prace nad rekonstrukcją Pałacu prowadzane będą pod nadzorem i przy pełnej współpracy z konserwatorem zabytków podobnie jak wszystkie prace na poprzednich obiektach inwestora np. aktualnie rewitalizowanym Hotelu Grand naprzeciw Dworca Głównego PKP. To właśnie po zakończeniu projektu Hotelu Grand, spółka Rafin rozpocznie realizacje procesu projektowo budowlanego dla Pałacu Hatzfeldów.

- Główną działalnością Rafinu jest branża deweloperska - budowa osiedli mieszkaniowych. To dzięki tej działalności realizujemy nadrzędną misję firmy i naszą pasję jaką jest odbudowa i przywrócenie zabytkowych obiektów Wrocławia wraz z implementacją funkcji hotelowych dla wszystkich mieszkańców i turystów – dodaje Piotr Wiak, wiceprezes ds. handlowych Rafin Developer

