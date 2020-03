Wrocław ma pakiet pomocowy, m.in. dla właścicieli restauracji, kawiarń i hoteli

To pierwsza odsłona rozwiązań, z których skorzystać mogą m.in. właściciele restauracji, kawiarń, hoteli, ośrodków kulturalnych czy salonów kosmetycznych. Z pakietu skorzystać mogą również właściciele księgarń, sklepów z odzieżą, salonów obuwniczych czy sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się: odroczenie terminów płatności za lokale komunalne, podatek od nieruchomości czy dzierżawę terenu, rozłożenie płatności na raty (czynsze, podatki od nieruchomości, dzierżawy), ewentualne umorzenie odsetek od tych kwot.

- To pierwsze działania, najbardziej potrzebne, związane z możliwością odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec miasta. To nic innego, jak czasowe zawieszenie płatności. Czekamy na systemowe rozwiązania rządu. Jak tylko będą, wprowadzimy je do naszego pakietu i rozszerzymy pomoc dla przedsiębiorców. Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się wrocławskie firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia i dodaje, że każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

– Czekamy na rządowe rozwiązania, natomiast robimy to, co możemy zrobić, w ramach aktualnie obowiązujących przepisów. Zdajemy sobie sprawę, że w związku z epidemią wielu przedsiębiorców jest w bardzo trudnej sytuacji. Nagle przestali osiągać przychody ze sprzedaży. Chcielibyśmy, aby przynajmniej nie musieli martwić się zobowiązaniami wobec miasta, zarówno prawnymi jak i cywilno-prawnymi. Chodzi m.in. o podatki wobec miasta, przede wszystkim o podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz czynsz za lokal użytkowy, czy dzierżawę terenu od miasta. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach bierzemy pod uwagę możliwość umorzenia powstałych zaległości – podkreśla Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorcy, których działalność zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.