Wrocławska Kępa Mieszczańska z nowym hotelem. Trwają prace projektowe

Dodano: 21 lip 2021 17:58

Firma Sagaris szykuje się do rozpoczęcia inwestycji na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Powstanie tam hotel z prywatnym parkiem, który z kolei będzie przylegał do ogólnodostępnego Parku Mieszczańskiego - pisze wroclife.pl.