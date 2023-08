Powiększenie Portu Lotniczego Wrocław to projekt długoterminowy i będzie realizowany etapami przez wiele lat. Na tę ogromną rozbudowę poczekamy do 2026 roku, ale pierwsze prace rozpoczną się na przełomie 2023 i 2024 roku.

Dofinansowanie ze środków UE zapewni rozbudowę w celach obsługi wojskowej i pasażerskiej.

Zostaną dobudowane dodatkowe elementy infrastruktury, co zwiększy przepustowość lotów i lądować.

Rozbudowa powiększy też halę odbioru bagażu i liczbę gate'ów, czyli bramek prowadzących do konkretnych samolotów.

Długoterminowa rozbudowa wrocławskiego lotniska możliwa będzie dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w kwocie 175 mln zł, co stanowić będzie około 50 proc. całej inwestycji. Szacowany koszt to 350 mln zł. Nowa infrastruktura przygotowana będzie dla samolotów pasażerskich i wojskowych.

Karol Przywara, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław zaznaczył, że wrocławskie lotnisko pobiło w czerwcu rekord obsłużonych klientów, a opinie świetnie oceniające jego usługi pojawiają się już od dawna.

Jak twierdzi, port lotniczy we Wrocławiu jest dobrze ocenianym lotniskiem, rozbudowuje siatkę połączeń i to powoduje, że musi utrzymać poziom i modernizować port.

Większy terminal i przylotniskowy hotel

Istniejący terminal zaprojektowany został z uwzględnieniem możliwości rozbudowy terminala od strony zachodniej i wschodniej o dodatkowe 75 metrów i ta przebudowa realizowana będzie w pierwszej kolejności.

To olbrzymi proces inwestycyjny, wzmacniający naszą pozycję. Oprócz tego, planujemy także rozbudowywać czy polepszać infrastrukturę, którą już posiadamy. Zbliżamy się pomału do krańca naszej wytrzymałości. Będzie to więc rozbudowa terminala i hotelu, który znajdzie w pobliżu lotniska - zapewnia Karol Przywara.

Rozbudowa lotniska zajmie ponad 10 lat

Przetarg na projektowanie został ogłoszony w czerwcu 2022 r., a w wyniku postępowania wybrano wykonawcę: WLC Inżynierowie sp. z o.o. sp. k. z Krakowa.

Zgodnie z planem, pod koniec 2023 roku rozpocznie się budowa płyty postojowej, w II kw. 2024 budowa drogi szybkiego zjazdu oraz równoległej drogi kołowania, a rok później przebudowa istniejącej drogi kołowania i budowa nowej płyty do odladzania. Ta przebudowa możliwa będzie dzięki unijnemu dofinansowaniu CEF.

W pierwszym etapie rozbudowy lotniska na potrzeby pasażerskie przewiduje się modularną rozbudowę terminala, co umożliwi obsługę około 8 mln pasażerów korzystających z odlotów i przylotów. Rozpoczęcie tego etapu planowane jest na 2026 rok.

Na parterze budynku zwiększona zostanie strefa kontroli bezpieczeństwa oraz liczba stanowisk Check-in. Przesunięte będą schody prowadzące do hali odlotów co ułatwi dostęp do nowej strefy komercyjnej Walk-Through (strefa przejściowa) na pierwszym piętrze. Więcej miejsca będzie w hali odbioru bagażu oraz połączonej z nią strefie kontroli paszportowej Non-Schengen. W okolicy wyjścia z hali odbioru bagażu planowany jest też bar dla osób oczekujących.

Więcej przestrzeni dla oczekujących, gastronomia i biura

W miejscu kontroli bezpieczeństwa powstanie strefa komercyjna typu Walk-Through z placem wyposażonym w tablice informacyjne poprawiające orientację w przestrzeni hali odlotów. Przewidziano też strefy gastronomiczne, które zlokalizowane zostaną na krańcach terminala. Zaś na drugim piętrze zaplanowano powierzchnie biurowe, które mogą być rezerwą na dalszą rozbudowę.

Dodatkowo, w kierunku zachodnim, planowana jest budowa „wieży” kontroli ruchu statków powietrznych na płytach postojowych. Wieża zaprojektowana na kondygnacji +2 stanowić będzie strefę biurową ze stanowiskiem kontroli ustawiania samolotów.

Element ten byłby również łącznikiem pomiędzy rozbudowanym terminalem na pierwszym etapie z planowaną rozbudową w etapie drugim, czyli budową Pirsu (przestrzeń obsługi pasażerów).

Powierzchnia rozbudowy terminala w pierwszym etapie zwiększy przestrzeń lotniska o około 30 tys mkw.

Rozbudowa pirsu na 10 mln pasażerów

Pirs o długości 165 metrów realizowany byłby w formie dwukondygnacyjnego budynku z czterema dodatkowymi mostami wraz z czterema rękawami. Ten etap ma zwiększyć funkcjonalność terminala, będzie rozszerzeniem i kontynuacją poprzednich etapów.

W parterze Pirsu zaplanowano wstępnie strefę trzech Bus Gate'ów, które mają ułatwić komunikację odlatującym pasażerom.

Planowane terminy realizacji:

Etap I: lata 2026-2028

Etap II: lata 2033-2035

Według koncepcji wieloletniej przebudowy założono także zrekompensowanie straty miejsc parkingowych, w miejscu których rozbudowane będzie lotnisko. Miejsca parkingowe zostaną pasażerom zwrócone w postaci 5-poziomowego parkingu na około 600 aut.

