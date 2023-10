Wrzesień uratował sezon letni. Przedsiębiorcy mówią wprost, że obłożenie we wrześniu w wielu hotelach i pensjonatach w tym miesiącu było wyższe niż w czerwcu. Co więcej, październik również zapowiada się rekordowo - przyznaje Hanna Mojsiuk , prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że tak gorącego września nie było w Polsce od lat. W wiele dni temperatura sięgała nawet 30 stopni Celsjusza, co powodowało, że turyści zdecydowali się na wyjazdy nad morze lub nawet spontaniczne, dłuższe wypady.

Międzyzdroje, Kołobrzeg, Świnoujście, Rewal. Turystów we wrześniu nie brakowało, a hotelarze mówią, że piękna pogoda pozwoliła na przedłużenie sezonu. Oddech złapała także gastronomia oraz handel i usługi nadmorskie. Bywały sezony, gdy po pierwszym weekendzie września życie nad morzem zamierało, a teraz mamy ogromne obłożenie, które weekendowo w niektórych hotelach sięgało nawet 90 proc. To wielka radość dla zachodniopomorskiej turystyki, która nareszcie mogła odbić sobie straty spowodowane np. fatalną pogodą w sierpniu czy kontrowersjami związanymi ze słynnymi „paragonami grozy”, które zniechęcały polskich turystów do wypoczynku nad Bałtykiem – przyznaje Hanna Mojsiuk.

We wrześniu nad morzem dominowali turyści city-breakowi, czyli tacy, którzy chcą spędzić nad Bałtykiem słoneczny weekend.

Turystów przyciągnęła przyjazna aura oraz… niższe ceny.

Magdalena Ziętek z hotelu Dune Beach Resort dodaje, że nie brakowało także turystów z zagranicy.

Niemcy we wrześniu byli zachwyceni pogodą, więc rezerwacji była duża ilość. Do tego dochodzą Czesi oraz oczywiście Polacy, których we wrześniu było w Mielnie więcej niż w czerwcu, a może nawet niż w sierpniu. Poprawiliśmy wrzesień rok do roku o ponad 120 proc. jeżeli chodzi o frekwencje - dodaje Magdalena Ziętek.