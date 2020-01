Współcześni nomadzi szukają klimatu. Rynek hotelarski szuka rozwiązań

Jeszcze do nie tak dawna widoczna była tendencja, według której klienci traktowali wybrany hotel jako miejsce do spania oraz bazę wypadową do pozostałych atrakcji miasta. Nowoczesne hotele starają się zmienić ten wizerunek i stać się jednym z punktów godnych odwiedzenia w danej lokalizacji. Przykładają uwagę do projektowania doświadczeń – hotelowe restauracje stają się modnymi miejscami, które chcą odwiedzać nie tylko goście, ale także mieszkańcy miast.

Hotele tworzą lifestyle

Dziś inwestorzy dbają o to, by to hotel był atrakcją samą w sobie. Poza tworzeniem klimatycznych restauracji, dopasowanych do segmentu cenowego, dba także o kreowanie konkretnego wizerunku miejsca. Współczesny konsument chce identyfikować się z miejscem swojego pobytu. Hotel ma więc odwoływać się do jego charakteru – często być niszowy i alternatywny. Ron Ben Shahar, CEO i Inwestor Angel Poland Group przekonuje: - Dzisiejszy hotel nie może pozostać bez wyrazu i klimatu. Nie tylko musi się wyróżniać, ale także dostarczać najlepsze doświadczenia. To przyświeca naszej pracy, dlatego w portfolio grupy deweloperskiej Angel Poland znajdują się tak wyjątkowe miejsca jak OVO Hilton, The Granary Hotel czy już niedługo Stradom House. Hotele kuszą swoim lifestylem.. Wybierający je dzisiejszy konsument ma silną potrzebę ekspresji – współcześni nomadzi szukają klimatu. Wybór pobytu to wyraz jego indywidualizmu, dlatego musi być on zgodny z jego oczekiwaniami. To tłumaczy, dlaczego coraz więcej osób przykłada wagę, do tego, czy miejsce, w którym będą spali, jest ekologiczne – miejsce ich zamieszkania musi być spójne z wartościami wyznawanymi na co dzień, nawet jeśli to tylko kilkudniowy pobyt. Jako inwestorzy zwracamy także uwagę na to, by miejsca, które tworzymy były także atrakcyjnie wizualnie. Dziś młodzi ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. To oczywiste, że przykuwające uwagę elementy wystroju spowodują, że z większą ochotą umieszczą na Instagramie zdjęcie naszego hotelu.

Hotele mają potencjał na bycie wizytówką miasta i osią jego życia towarzyskiego – nie tylko z punktu widzenia turysty, ale także mieszkańców.

- OVO Hilton to już kultowe miejsce na mapie Wrocławia, nie tylko pod kątem charakterystycznej architektury, ale także tego, co oferuje przybyłym gościom oraz mieszkańcom miasta. Stał się miejscem spotkań w centrum miasta, skupieniem modnych lokali gastronomicznych i butików. Hotel The Granary to z kolei przykład na to, jak można stworzyć wyjątkowy klimat miejsca. Ten butikowy hotel powstały w dawnym spichlerzu. Słynie z rewelacyjnej kuchni za sprawą restauracji Mennicza Fusion, która jest znanym punktem na kulinarnej mapie Wrocławia – dodaje Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu Angel Poland Group we Wrocławiu.

