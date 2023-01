Polacy uwielbiają podróżować. Kiwi.com przedstawia wachlarz propozycji nieoczywistych miejsc do podróżowania w 2023 roku.

Wśród ciekawych sposobów na podróżowanie znalazła się nocna podróż pociągiem po Europie.

Warto odwiedzić Trynidad i Tobago.

Kiwi.com poleca Kosowo.

Nocna podróż pociągiem po Europie

Jedną z zalet połączonego kontynentu jest łatwość przekraczania granic i możliwość poznawania tak wielu różnych miast. Rowery i kanały na północy, alejki z czerwonymi dachami w centrum i relaks na plaży na południu — podróżowanie po Europie, by móc to wszystko zobaczyć, jest teraz jeszcze łatwiejsze dzięki sieci nocnych pociągów kursujących po całym kontynencie. To świetny sposób na podróżowanie, gdy wieczorem opuszczasz jedno wspaniałe miasto, a następnego ranka budzisz się gdzie indziej, gotowy i chętny do zwiedzania.

Nocna podróż pociągiem po Europie. Fot. Shutterstock

Dostępnych jest wiele opcji, ale konieczna jest rezerwacja miejsca lub łóżka. EuroNight Metropol kursuje między Pragą a Budapesztem; Berlin Night Express zabierze Cię ze stolicy Niemiec do Sztokholmu; Intercités de Nuit łączy Paryż z Tuluzą, Latour de Carol na granicy z Hiszpanią lub Briançon w Alpach; a Hellas Express dudni między Belgradem a Salonikami.

Trynidad i Tobago

Trynidadu i Tobago leżą u wybrzeży Wenezueli i znane są w szczególności z programów ochrony przyrody. Każdego roku liczne organizacje działające na wyspach poszukują wolontariuszy do pomocy w codziennej pracy, mającej na celu ochronę lokalnej fauny i flory: od mierzenia i katalogowania aktywności żółwi skórzastych po pomoc w budowie nowych szpitali dla zwierząt.

Trynidad i Tobago. Fot. Shutterstock.

Organizacja non-profit Nature Seekers to miejsce, od którego warto zacząć. Za opłatą w wysokości około 500 USD, między kwietniem a sierpniem, możesz dołączyć do zespołu, i nauczyć się, jak dokumentować żółwie i ich gniazda (około 20 000 rocznie!), a także patrolować plaże nocą, mając czas na relaks i zwiedzanie wysp w ciągu dnia. Program obejmuje również wycieczki do Caroni Swamp, chronionego obszaru podmokłego, w którym żyją setki gatunków ptaków, w tym ibis szkarłatny, jeden z narodowych ptaków kraju.

Kosowo

Najmłodszy naród Europy staje się celem podróży turystycznych. W 2023 roku mija 15 lat od jednostronnego ogłoszenia niepodległości od Serbii, więc najwyższy czas, by odwiedzić tę piękną część Bałkanów. Stolica, Prisztina, nie jest najatrakcyjniejszym miastem na świecie, ale jej tętniąca życiem atmosfera i centralne położenie sprawiają, że jest doskonała do eksplorowania lokalnej kultury, a także stanowi świetną bazę wypadową do dalszych podróży po kraju. Centrum Prisztiny jest eleganckie, a okalające stolicę wzgórza świetnie nadają się do podziwiania panoramy miasta.

Kosowo. Fot. Shutterstock.

To wspaniały kraj dla osób lubiących spędzać czas aktywnie. Na zachodzie kraju wznosi się pasmo Gór Przeklętych, w których znajduje się Park Narodowy Bjeshkët e Nemuna. Jest to niezwykle piękne miejsce, z lasami, wodospadami, łąkami i jeziorami na dnie stromych dolin i jeden z czterech parków narodowych w regionie (pozostałe znajdują się w Albanii, Czarnogórze i niewielkiej części Serbii). Istnieją plany utworzenia trój państwowego parku narodowego między Albanią, Czarnogórą i Kosowem, znanego jako Bałkański Park Pokoju. Biorąc pod uwagę dość napiętą historię regionu, która wciąż wywołuje u niektórych niechęć, z pewnością byłby to mały krok w pozytywnym kierunku.

Rower ścieżkami Transylwanii

Transylwania nie jest tak przerażająca, jak sugeruje jej mitycznie brzmiąca nazwa. W rzeczywistości jest to piękny region środkowej Rumunii z miastem Braszów, które jest dogodnym węzłem komunikacyjnym. Łatwo się tam dostać z większości miejsc w Europie, jest stosunkowo tanio, a przejażdżki rowerowe mogą być zarówno bardzo intensywne i wycieńczające, jak i spokojne i relaksujące.

Transylwania. Fot. Shutterstock

Na miejsce, można zabrać własny rower lub go tam wypożyczyć. Transylwania oferuje dziesiątki tras z zapierającymi dech w piersiach widokami, starymi chatami na zboczach wzgórz pełnych górskich strumieni, w których można się odświeżyć i zaspokoić pragnienie.

Kiwi.com odkrywa piękno góry Piatra Mare - miejscowi pasterze nadal pilnują swoich stad, a w lasach żyją też niedźwiedzie. Oczywiście żadna wycieczka do regionu nie byłaby kompletna bez odwiedzenia zamku Bran. Podobno „zamek Draculi” (chociaż nie ma dowodów na to, że Stoker w ogóle miał na myśli ten zamek), to wciąż piękne miejsce do odwiedzenia.

