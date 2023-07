Icon of The Seas, największy statek wycieczkowy na świecie, wyruszył właśnie w swój pierwszy rejs. Za jego budową stoi Royal Caribbean International.

Wycieczkowiec Icon of The Seas po raz pierwszy wypłynął na otwarte wody, by przejść testy.

Gigantyczny statek w swój pierwszy oficjalny rejs wyruszy w styczniu 2024 roku.

Aktualnie wycieczkowiec przebywa w stoczni Meyer Turku w Finlandii, odpowiedzialnej za jego konstrukcję.

Jak poinformował The Telegraph, wycieczkowiec Icon of The Seas jest pięć razy większy od Titanica. Mierzy 365 metrów, waży 250,8 tys. ton. Posiada 20 pokładów, osiem dzielnic i może pomieścić 7600 pasażerów. W obiekcie znajduje się największy park wodny na morzu z sześcioma najdłuższymi na morzu zjeżdżalniami, a także siedem basenów do wyboru, w tym największy na morzu, pierwszy podwieszany basen bez krawędzi i pierwszy we flocie bar typu swim-up.

Icon of the Seas, pretendujący do miana największego statku wycieczkowego na świecie, opuścił po raz pierwszy stocznię i wypłynął na otwarte wody w celu przebycia testów. Aktualnie wycieczkowiec przebywa w stoczni Meyer Turku w Finlandii, odpowiedzialnej za jego konstrukcję. Testy trwały cztery dni i obejmowały kontrolę każdego aspektu i mechanizmu statku. Pierwsza faza testów statku została zakończona pomyślnie.

Pierwszy rejs jest planowany na styczeń 2024 roku z Miami. Następnie Icon of the Seas ma odbywać regularne siedmiodniowe rejsy po Karaibach.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl