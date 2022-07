Wyjazd rodzinny nad Morze Śródziemne już od 10 tys. zł

W II kw. br. klienci wrócili do rezerwowania wyjazdów.

W pierwszym tygodniu lipca Turcja była kierunkiem numerem jeden.

Z czasem straciła na rzecz Grecji.

Egipt sprzedaje się gorzej niż rok temu.

Pierwsza dziesiątka wakacyjnych kierunków to: Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Bułgaria, Tunezja, Cypr, Albania, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W wakacje spada popularność podróży do Egiptu.

Wydatki na wakacje

Na wyjazd dla 2 osób klienci biur podróży II kw. br wydali średnio:

do Turcji 6 305,13 zł - przed rokiem 5 451,89 zł,

do Grecji 6 596,71 zł - przed rokiem 5 952,45 zł,

do Egiptu 6 336,84 zł - przed rokiem 5 458,29 zł.

Rodziny z jednym dzieckiem za rezerwację pobytu zapłaciły średnio:

do Turcji 9 016,43 zł,

do Grecji 9 313,42 zł,

do Egiptu 8 791,40 zł,

Rodziny podróżujące z dwójką dzieci za wyjazd wakacyjny zapłacili średnio:

do Turcji 11 387,49 zł,

do Grecji 12 032,27 zł,

do Egiptu 10 993,14 zł.

Pierwsza trójka uniwersalna

Turcja, Grecja i Egipt są dla Polaków najlepsze. Są pierwszym wyborem wśród par, rodzin z dziećmi i singli.

Turyści wyjeżdżający we dwoje po pierwszej trójce chętniej kierują się do Hiszpanii. kolejnym wyborem singli jest Bułgaria.

Podróżujący rodzinnie turyści poza pierwszą trójką na czwartą najbardziej popularną destynację obrali sobie Bułgarię, miejsce piąte w rankingu zajmuje Hiszpania.

Single poza Turcją, Gracją i Egiptem wybierają Tunezję i dalej Hiszpanię.

Single, rodziny i pary

Single najchętniej na wakacje do Turcji, bo lubią spędzać czas na Riwierze. Często też jadą do Hurghady. Cenią sobie bułgarski Słoneczny Brzeg. Pierwszą piątkę kierunków ulubionych przez single zamyka egipskie Marsa Alam i niewielki Monastyr w Turcji.

Pary także lubią podróże do Turcji na Riwierę. Odwiedzają chętnie Hurghadę w Egipcie, Słoneczny Brzeg w Bułgarii, i Heraklion na Krecie. W pierwszej piątce kierunków dla par jest też egipskie Marsa Alam.

Rodziny z dziećmi wybierają wyjazdy na Turecką Riwierę, do bułgarskiego Słonecznego Brzegu, do Hurghady w Egipcie i do Grecji na Rodos i na Kretę, do Heraklionu.

Materiał powstał w oparciu o raport portalu wakacje.pl, przygotowanego na podstawie sprzedaży za II kwartał 2022r.