Wakacje.pl znów poszerzyły swoją ofertę produktową – 9 lutego do sprzedaży weszły wyjazdy na imprezy sportowe.

Wszystko dzięki współpracy z Weszło Travel.

To touroperator specjalizujący się w organizacji wycieczek za granicę na mecze piłki nożnej (najlepsze ligi krajowe + europejskie puchary) oraz koszykówki (NBA).

W ramach współpracy z Wakacje.pl wyjazdy organizowane przez Weszło Travel można teraz rezerwować na stronie Wakacje.pl, przez infolinię multiagenta, a wkrótce także w stacjonarnych salonach sprzedaży działających pod markami Wakacje.pl i Wakacyjny Świat.

Weszło Travel działa na rynku od 2019 roku, ale firmę tworzą osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem w turystyce sportowej. Do tej pory touroperator obsługiwał głównie klientów indywidualnych, z biegiem czasu zwiększa się sprzedaż dla firm, dla których organizowane są wyjazdy integracyjne i szkoleniowe. Wśród głównych kierunków znajdują się Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, a także Stany Zjednoczone i Argentyna.

W ofercie Weszło Travel są przede wszystkim wyjazdy na mecze piłki nożnej, w tym obejmujące spotkania FC Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. Dużą popularnością cieszą się mecze z udziałem niezwykle popularnych w Polsce drużyn Realu Madryt, Liverpoolu czy Manchesteru United, a szczyt sezonu tradycyjnie przypada na kwiecień i maj – na ten okres oferta na bieżąco uzupełniana będzie decydującymi meczami Ligi Mistrzów i ligi hiszpańskiej oraz angielskiej.

Drugą najważniejszą dyscypliną sportową, którą zajmuje się Weszło Travel, jest koszykówka, a zatem i wyjazdy na spotkania NBA. W trwającym sezonie zaplanowane zostały jeszcze podróże do Nowego Jorku oraz łączony wyjazd do Chicago i Milwaukee, a w planach są również mecze play-off najlepszej koszykarskiej ligi świata. Biuro ma w planach poszerzanie oferty o wyjazdy na mecze tenisowe i wyścigi Formuły 1.

Cieszymy się z podjęcia współpracy z Weszło Travel. Jako lider rynku multiagencyjnego staramy się kreować trendy turystyczne i dostarczać na tyle zróżnicowaną ofertę, by zaspokoić potrzeby wielu grup klientów. Dla fanów różnych zespołów i dyscyplin sportowych tego typu wyjazdy są ważnym momentem w roku, na który czeka się z niecierpliwością. Teraz, zamiast samodzielnie rezerwować poszczególne usługi turystyczne, można w łatwy i przyjemny sposób zamówić cały pakiet obejmujący przelot, zakwaterowanie i bilety na mecz oraz opiekę miejscowego koordynatora – mówi Maciej Lipski, menedżer w Wakacje.pl odpowiedzialny za współpracę z Weszło Travel.



- Lubimy określać się mianem nietypowej firmy turystycznej, która w pierwszej kolejności sprzedaje emocje. Zazwyczaj wyjeżdżając gdzieś z biurem podróży, klient szuka wyciszenia i odpoczynku, a nasi goście pragną przyspieszonego bicia serca i wrzawy wypełnionych stadionów. Współpraca z Wakacje.pl to kamień milowy w historii naszego dynamicznego rozwoju i kolejny krok do tego, by stać się niekwestionowanym liderem branży w segmencie wyjazdów sportowych. W Polsce są miliony kibiców bądź sympatyków Barcelony, Realu Madryt, Manchesteru United czy Liverpoolu, a także po prostu fani futbolu na najwyższym poziomie. Swoimi produktami pokazujemy, że topowe mecze Ligi Mistrzów, ligi hiszpańskiej, ligi angielskiej, a także popisy najlepszych koszykarzy za oceanem są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek. Serdecznie zachęcamy klientów Wakacje.pl do zapoznania się z naszą ofertą i spełnienia marzeń swoich bądź najbliższych - dodaje Paweł Kołodziejski, współwłaściciel i członek zarządu Weszło Travel.

