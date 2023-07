W Krakowie został otwarty pięciogwiazdkowy Wyndham Grand Krakow Old Town. To pierwszy obiekt marki - z segmentu upper upscale - w Polsce. Hotel zarządzany jest przez Grupę Dobry Hotel, wcześniej funkcjonował pod nazwą Unicus Palace.

Wyndham Grand Krakow Old Town zainaugurował działalność w Krakowie.

Otwarcie Wyndham Grand Krakow Old Town to kamień milowy dla ekspansji Wyndham w Polsce.

Otwarcie Wyndham Grand Krakow Old Town oznacza kamień milowy dla ekspansji Wyndham w Polsce - podkreśla Dimitris Manikis, prezes Wyndham Hotels & Resorts na Europę, Bliski Wschód, Eurazję i Afrykę.

- Cieszymy się, że możemy współpracować z Grupą Dobry Hotel, jednym z najlepszych operatorów hotelarskich w kraju, który podziela naszą wizję rozwoju. Kraków - uznawany za jedno z najpiękniejszych miast w Europie Wschodniej - staje się coraz bardziej popularny wśród międzynarodowych turystów. Nasza wyróżniająca się marka Wyndham Grand reprezentuje najlepszą w swojej klasie gościnność i jest mile widzianym dodatkiem do naszej obecności w Polsce – dodaje.

Nowy otwarcie na rynku hoteli w Krakowie - Wyndham Grand Kraków Old Town. fot. materiały prasowe

- Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że nawiązaliśmy współpracę z Wyndham Hotels & Resorts. Zarówno dla Hotelu Unicus Palace, jak i całej Grupy Dobry Hotel jest to znacząca i prestiżowa zmiana, która nie tylko zmodyfikuje i uatrakcyjni nasze portfolio. Przede wszystkim zyskamy dostęp do międzynarodowych kanałów dystrybucji Wyndham Hotels & Resorts, co umożliwi nam szerszą promocję hotelu i naszych usług. Mamy nadzieję, że w wyniku tej współpracy przyciągniemy do Krakowa jeszcze więcej turystów i Gości, którzy zatrzymują się w hotelach Wyndham zlokalizowanych na całym świecie - mówi Daniel Łukaszewicz, dyrektor Zarządzający Grupy Dobry Hotel.

Nowy otwarcie na rynku hoteli w Krakowie - Wyndham Grand Kraków Old Town. fot. materiały prasowe

Wyndham w dawnym Pałacu Morsztynów

Wyndham Grand Krakow Old Town zlokalizowany jest w dawnym Pałacu Morsztynów, w ścisłym centrum miasta. Zaledwie kilkuminutowy spacer dzieli go od Rynku Głównego i Sukiennic.

Pięciogwiazdkowy hotel oferuje 60 pokoi, restaurację Unique Taste, w której serwowana jest kuchnia europejska z polskimi akcentami oraz restaurację Trattoria Degusti z kuchnią włoską, a także klimatyczną Strefę Relaksu z basenem, dwiema saunami, jacuzzi, gabinetem masażu, grotą solną oraz siłownią. Do dyspozycji gości jest również podziemny parking.

Wyndham Hotels & Resorts jest największą na świecie hotelową firmą franczyzową pod względem liczby obiektów. Posiada około 9 100 hoteli w ponad 95 krajach - na sześciu kontynentach. Spółka zarządza portfelem 24 marek hotelowych.

Nowy otwarcie na rynku hoteli w Krakowie - Wyndham Grand Kraków Old Town. fot. materiały prasowe

Grupa Dobry Hotel działa na rynku od 19 lat. Obecnie w swoim portfolio ma 20 obiektów w atrakcyjnych turystycznie i biznesowo regionach i miastach Polski - w Trójmieście, Jastarni, Mikołajkach, Poznaniu, we Wrocławiu, w Warszawie, Krakowie i Zakopanem. Oferuje także usługi konsultingowe w obszarze HoReCa.

Grupa Dobry Hotel zatrudnia ponad tysiąc osób.

Nowy otwarcie na rynku hoteli w Krakowie - Wyndham Grand Kraków Old Town. fot. materiały prasowe

