Po dłuższej przerwie ruszyła budowa hotelu Hilton Garden Inn w Radomiu. Hotel ma być ukończony do końca 2023 roku.

Hilton Garden Inn powstaje w samym centrum Radomia, u zbiegu ulic Kilińskiego i Focha. Budynek od 2013 roku stał pusty i był w fatalnym stanie technicznym. Jak poinformował portal Naszemiasto.pl, budowa hotelu rozpoczęła się na początku 2019 roku. Zaczęto ją wyburzeniem dawnej szkoły.

Od strony ulicy Kilińskiego powstaje czterokondygnacyjny budynek hotelowy oraz łącznik do zabytkowego Pałacyku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy fontannach. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. W czerwcu 2020 roku prace budowlane nagle ustały. Teraz jednak zostały wznowione. Jak zauważyła redakcja portalu Naszemiasto.pl, z tablicy informacyjnej umieszczonej przy jednej z bram wjazdowych można wyczytać, że roboty prowadzi spółka Creohtl. To firma z siedzibą w Kielcach, która należy do grupy Unirest – inwestora budującego radomski hotel.

Wnętrza Hilton Garden Inn będą przystosowane do potrzeb hotelu, ale przy zachowaniu zabytkowego charakteru budynku. Na parterze pałacyku będzie restauracja i bar, z wejściem od strony fontann. Lokale będą otwarte także dla gości z zewnątrz. Na górnych kondygnacjach będą zaś pokoje hotelowe.

W hotelu Hilton Garden Inn w sumie będzie 115 pokoi hotelowych. Zaplanowano także 400 metrów powierzchni konferencyjnej. Ma być jedna duża sala z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia. W budynku będzie też strefa fitness.

Zakończenie budowy hotelu przewidziane jest na koniec 2023 roku.

