Z Jasionki do Olsztyna. Startują nowe połączenia

17 czerwca br. przyleciał na podrzeszowskie lotnisko pierwszy samolot z Olsztyna. mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl/aw

Dodano: 20 cze 2022 09:28

17 czerwca br. przyleciał na podrzeszowskie lotnisko pierwszy samolot z Olsztyna. Stolica Warmii i Mazur to druga w tym sezonie nowa destynacja, po Wenecji, jaką ma do zaoferowania port lotniczy z Jasionki. Natomiast 5 lipca rusza trzecie debiutanckie połączenie Polskich Linii Lotniczych LOT, do Rijeki.