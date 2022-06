Z Jasionki do Wenecji. Lotnisko pod Rzeszowem z nowym połączeniem

Salutem wodnym od Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w Jasionce powitano pierwszy samolot z Wenecji.

W ten efektowny sposób zainaugurowano nowe loty, które od dziś do 18 września będą realizowane przez PLL LOT na sezonowej trasie.

Prezes podrzeszowskiego lotniska, Adam Hamryszczak prognozuje, że ten kierunek może być hitem tegorocznych wakacji dla turystów z całego Podkarpacia.

Wenecja jest jak magnes. To perła Adriatyku, tak się o niej mówi. I są tam miejsca, które trzeba po prostu zobaczyć, jak Plac i Bazylika Świętego Marka, Pałac Dożów, Mosty Westchnień i Rialto, Canal Grande – opowiada. – Będąc w Wenecji warto również zobaczyć wyspę Lido i jej piaszczyste plaże, gdzie wypoczywają zarówno turyści, jak i wenecjanie, tam też odbywa się słynny festiwal filmowy – dodaje Adam Hamryszczak.

Przy okazji inauguracji lotów na włoskim lotnisku promowano w niedzielę województwo podkarpackie.

Loty z Rzeszowa do Wenecji odbywają się raz w tygodniu, w niedziele samolotami Bombardier Q400, zabierającymi na pokład 78 pasażerów. Pierwszy kurs z Włoch był niemal pełny. Podróż z Jasionki na lotnisko im. Marco Polo trwa około dwóch godzin; samoloty wylatują z Rzeszowa o 6.55, dolatują o 8.50. Z kolei start z włoskiego lotniska planowany jest o godz. 9.25, zaś przylot do stolicy Podkarpacia o 11.25.

Wenecja to pierwszy z trzech nowych kierunków na tegoroczne wakacje. Już w piątek zostaną zainaugurowane loty do Olsztyna, zaś 5 lipca do chorwackiej Rijeki. W sumie w sezonie letnim podrzeszowski port obsługiwał będzie ponad 80 rotacji tygodniowo – 23 kierunki w 12 krajach.