W czwartek z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce odleciał pierwszy samolot do Podgoricy – stolicy Czarnogóry. To kolejny nowy kierunek w siatce połączeń podkarpackiego portu. W sumie latem br. z Jasionki można polecieć do 12 krajów.

Pierwszym samolotem Airbus A32 na wakacje do Podgoricy udało się niemal 180 pasażerów.

Jak podkreślił prezes lotniska Adam Hamryszczak, Czarnogóra idealnie wpisuje się w trend podróżowania mieszkańców Podkarpacia i sąsiednich regionów.

"Dwugodzinny lot samolotem jest też świetną alternatywą do długich podróży samochodem.

Lepiej ten czas wykorzystać na wypoczynek na urokliwych plażach z widokiem na góry" - dodał. 176 szczęśliwych pasażerów poleciało na wakacje pierwszym rejsem z Jasionki do Podgoricy. Stolica Czarnogóry to kolejna nowość w siatce połączeń podrzeszowskiego lotniska, które latem oferuje ponad 20 kierunków do 12 krajów. Pierwszy rejs uczczono salutem wodnym od lotniskowej straży pożarnej. Fot. mat. pras. Touroperatorem połączenia jest Rego-Bis, biuro sprzedaje nie tylko pełne pakiety wakacyjne, ale też same loty do Podgoricy. Touroperatorem połączenia jest Rego-Bis. Fot. Mat. pras. – Cieszymy się z rozwoju współpracy z Air Montenegro oraz Portem Lotniczym Rzeszów-Jasionka w sezonie 2023 –przyznała Estera Sobalkowska, dyrektorka ds. produktu w Rego-Bis. – Jak widać po zapełnieniu samolotu, coraz więcej turystów chce odkrywać uroki tego pięknego kraju. Z tego powodu zdecydowaliśmy się w obecnym sezonie zaoferować naszym klientom połączenia do Czarnogóry nie tylko z Katowic, ale również i z Rzeszowa. Pierwsi turyści. Fot. Mat. pras. Czarnogóra idealnie wpisuje się w trend podróżowania mieszkańców Podkarpacia i sąsiednich regionów, a dwugodzinny lot samolotem jest świetną alternatywą do długich podróży samochodem. Lepiej ten czas wykorzystać na wypoczynek na urokliwych plażach z widokiem na góry – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. 176 szczęśliwych pasażerów poleciało na wakacje pierwszym rejsem z Jasionki do Podgoricy. Fot. Mat. pras. Jasionka jest drugim polskim lotniskiem, który korzysta z usług tego touroperatora, specjalizującego się w lotach na Bałkany. Pierwszy rejs uczczono salutem wodnym od lotniskowej straży pożarnej oraz upominkami od biura podróży i lotniska. Czytaj więcej Rekordowy kwiecień w Jasionce Kolejne rejsy do Podgoricy zaplanowane są na kolejne czwartki, do 28 września. Pierwszy rejs uczczono upominkami od biura podróży i lotniska. Fot. Mat. pras. Latem z portu lotniczego w Jasionce można dostać się czarterami do Czarnogóry, Turcji, Grecji, Bułgarii, Albanii oraz - połączeniami regularnymi - do USA, Włoch, Chorwacji, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Gdańska. Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

