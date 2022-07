Z Jasionki na wyspę Krk. PLL LOT wystartował w kolejnym wakacyjnym kierunku

W wakacje z podrzeszowskiego lotniska tygodniowo realizowanych jest ponad 80 rejsów rozkładowych do 12 krajów. To rekord w historii lotniska.

Samoloty typu Bombardier Q400 startują z podrzeszowskiego lotniska we wtorkowe wieczory o 20.10, by wylądować w Rijece o 22.05. Lot powrotny rozpoczyna się o 22.35, a podróżni przylatują do Jasionki pół godziny po północy.