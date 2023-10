Od 4 listopada Polskie Linie Lotnicze LOT uruchamiają bezpośrednie połączenie na trasie Rzeszów - Mediolan - Rzeszów. Embraery narodowego przewoźnika będą latać na tej trasie w soboty.

Do Mediolanu pierwszy samolot LOT-u wystartuje z Rzeszowa 4 listopada.

Z Jasionki wyleci o godz. 16.50, a w porcie docelowym wyląduje o 19.05.

W stronę powrotną z lotniska Mediolan-Malpensa wyruszy również w sobotę, o godz. 19.45, by równo po dwóch godzinach wylądować w Jasionce.

– Mediolan to drugi włoski kierunek w ofercie naszego lotniska, bardzo pożądany, więc jestem przekonany, że samoloty LOT-u wypełnią się podróżnymi. To świetna oferta dla turystów, którzy zechcą odwiedzić stolicę światowej mody oraz liczne zabytki, na czele z katedrą Duomo, kościołem świętej Marii czy Zamkiem Sforzów. To także oczekiwana destynacja dla biznesu, współpracującego z firmami z Lombardii oraz dla kibiców piłki nożnej, bo AC Milan i Inter mają w Polsce rzesze wiernych fanów – mówi Adam Hamryszczak, prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Fot. Łukasz Ożóg/port lotniczy Rzeszów-Jasionka

Do stolicy Lombardii pierwszy samolot LOT-u wystartuje z Rzeszowa 4 listopada. Z Jasionki wyleci o godz. 16.50, a w porcie docelowym wyląduje o 19.05. W stronę powrotną z lotniska Mediolan-Malpensa wyruszy również w sobotę, o godz. 19.45, by równo po dwóch godzinach wylądować w Jasionce. Bilety, których ceny rozpoczynają się od 349 zł w dwie strony, są już dostępne na stronie lot.com

Fot. Łukasz Ożóg/port lotniczy Rzeszów-Jasionka

Mediolan to nie tylko finansowa stolica Włoch czy miasto mody – to także świetne miejsce na zimowy wyjazd narciarski. Montecampione czy Champoluc w Dolinie Aosty są może mniej znane Polakom, ale zdecydowanie warte odwiedzenia. To połączenie wpisuje się w zapowiadane w strategii umocnienie pozycji PLL LOT na regionalnych lotniskach – dodaje Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

W uroczystym ogłoszeniu nowego kierunku uczestniczyli m.in. poseł Krzysztof Sobolewski i wicemarszałek województwa Ewa Draus. Podczas konferencji odbył się też pokaz mody kolekcji Basi Olearki, którą niedawno prezentowała w Mediolanie.

Fot. Łukasz Ożóg/port lotniczy Rzeszów-Jasionka

W sezonie zimowym LOT zwiększy także liczbę operacji z Rzeszowa do Warszawy, dokłądając rotacje w piątkowe przedpołudnia i niedzielne wieczory. Poza tym Wizz Air latał będzie dwa razy w tygodniu do Rzymu, a Ryanair utrzymuje trasy do Londynu Stansted i Luton, Manchesteru, Bristolu, East Midlands i Dublina. Dodatkowo planowane są loty czarterowe do egipskich kurortów.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl