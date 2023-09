Cały czas można polecieć na jesienny urlop czarterami lub połączeniami regularnymi z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce. Touroperatorzy i przewoźnicy, w związku z dużym zainteresowaniem pasażerów, wydłużają czas, w jakim oferują połączenia.

– Sezon wakacyjny w branży lotniczej jeszcze się nie skończył, a jesień jest również świetnym okresem do wypoczynku. Tym bardziej, że mamy w ofercie ciekawe kierunki, jak Chorwacja, Włochy, Turcja, Grecja czy Egipt, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Tego lata podróżni z regionu najchętniej wybierają urlopy w Turcji, dlatego biura podróży sprzedają pakiety wypoczynkowe do Bodrum (do 26 października) oraz do Antalyi (do 30 października). Greckie destynacje, czyli Kefalonia, Kreta, Rodos i Zakynthos, są w ofertach do pierwszych dni października. Jesienią można udać się także na urlop do Egiptu, w malowniczy region Sharm el Sheikh.

Dużą popularnością cieszy się chorwacki Zadar, dokąd niskokosztowymi liniami Ryanair można polecieć jeszcze do końca września z częstotliwością dwa razy w tygodniu. Wizz Air w siatce połączeń cały czas ma Rzym, do którego do końca października oferuje aż trzy połączenia tygodniowo, a zimą będzie latał dwa razy.

Z kolei narodowymi liniami PLL LOT co poniedziałek można się dostać do Nowego Jorku/Newark. Z lotniska w Jasionce codziennie można polecieć także do Warszawy (LOT-em) i Monachium (Lufthansą). To najczęściej lotniska przesiadkowe, skąd kontynuowane są podróże turystyczne lub biznesowe.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl