1 maja Kraków Airport zainaugurował połączenie rejsowe między Krakowem a Stambułem liniami Turkish Airlines.

Kraków to ważny punkt biznesowy na mapie Europy i świata.

Jako stolica Małopolski, to największy w tej części Europy rynek nieobsługiwany jak dotąd przez Turkish Airlines - mówił Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Pierwszy samolot rejsowy Turkish Airlines został po wylądowaniu powitany honorowym salutem wodnym na płycie lotniska w Balicach. Do Krakowa przeleciało 96 pasażerów, a 108 wybrało się do największego tureckiego miasta. Turecki przewoźnik oferuje trzy rejsy w tygodniu: w poniedziałki, środy i piątki, a ceny biletów do Stambułu i z powrotem zaczynają się od 255 dolarów.

Turkish Airlines wielokrotnie wyrażał zainteresowanie lataniem do Krakowa. Kraków i Stambuł to miasta o wielowiekowej historii, prężne ośrodki kultury i nauki, a przede wszystkim centra gospodarcze. Uruchomienie tego połączenia jest bardzo ważne zarówno dla Kraków Airport, jak i dla miasta, regionu, a przede wszystkim dla pasażerów - podkreślił Radosław Włoszek.

Oferta Turkish Airlines uzupełnia połączenie PLL LOT ze Stambułem, które zostało uruchomione 27 kwietnia. Bilety obydwu przewoźników można łączyć w ramach partnerstwa Star Alliance.

Dla Turkish Airlines Kraków Airport jest drugim po Warszawie kierunkiem w Polsce. - Obydwa kraje łączy wspólna historia i wiele doniosłych momentów. Cieszymy się, że w stulecie nawiązania wzajemnych stosunków dyplomatycznych, możemy świętować tak ważne wydarzenie, jakim jest otwarcie nowej destynacji. Polska to piękny kraj rozciągający się od Tatr po Morze Bałtyckie. Turkish Airlines pomogą dotrzeć pasażerom z całego świata również tutaj - zaznaczył Levent Konukçu, chief investment & technology oficer w Turkish Airlines.

Levent Konukçu wskazał, że Turkish Airlines wspólnie z PLL LOT planuje wzrost na polskim rynku i rozszerzenie siatki połączeń. - W trakcie rozmów z LOT-em wyliczyliśmy, że najbardziej opłacalne będzie rozpoczęcie połączeń z Krakowa - powiedział.

Zastępca dyrektora generalnego Turkish Airlines dodał, że tureccy przedsiębiorcy, planując swoje inwestycje, najchętniej wybierają miejsca, do których docierają bezpośrednie loty z Turcji.

Zauważyliśmy, że tam, gdzie rozpoczynaliśmy bezpośrednie połączenia, zwiększały się tureckie inwestycje oraz rósł ruch turystyczny. Mamy nadzieję, że będziemy tego świadkiem również w Krakowie - podkreślił Levent Konukçu.

W opinii Łukasza Smółki, wicemarszałka województwa małopolskiego, Kraków i Małopolska to region dynamicznie rozwijający się zarówno pod względem gospodarczym, jak i turystycznym, a sam Kraków jest ważnym ośrodkiem akademickim i naukowym.

Liczymy na to, że dzięki temu połączeniu rozwiną nam się projekty biznesowe, a wraz z napływem turystów powstaną nowe miejsca pracy - podkreślił Łukasz Smółka.

Znaczenie nowego połączenia Turkish Airlines potwierdził również Cengiz Kamil Fırat, Ambasador Republiki Turcji w Polsce.

W 2022 r. z Polski do Turcji wyjechało 1,2 mln turystów, a wymiana handlowa między naszymi krajami opiewa na kwotę 11 mld dolarów. W zeszłym roku pobiliśmy rekordy, ale w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 r. mamy już 50 proc. wzrost ruchu turystycznego, a ilość tureckich przedsiębiorców przylatujących do Polski, by inwestować, zwiększyła się o 30 proc. Tak więc liczymy, że ilość tureckich inwestycji w regionie Małopolski, jak również polskie inwestycje w Turcji przyczynią się do pobicia rekordu obrotów z 11 do 15 mld dolarów - powiedział turecki ambasador.

